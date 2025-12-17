Потоп на бульварі Верховної Ради: у КМДА назвали причину (відео)

Пошкодження труби холодного водопостачання діаметром 60 см стало причиною серйозного підтоплення бульвару Верховної Ради в Дніпровському районі столиці вдень 17 грудня.

На ліквідації наслідків уже працюють аварійна бригада "Київводоканалу" та фахівці дорожньо-експлуатаційного управління Дніпровського району, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

У мерії уточнили, що громадський транспорт курсує за звичними маршрутами, і жодних змін до них не вносили.

Нагадаємо, кадри надзвичайної події розлетілися місцевими пабліками близько кількох годин тому. На відео автомобілі буквально пливуть бульваром, залитим водою, яка продовжує прибувати.

Громадський транспорт і карета "швидкої допомоги" також опинилися у воді.

Пізніше стало відомо, що через аварійну ситуацію знижено тиск водопостачання в мережах лівобережної частини столиці.

Відео дня

Буквально місяць тому, 10 листопада, на Печерському узвозі в Києві сталася аварія на трубопроводі, через що почалося підтоплення одного з багатоповерхових будинків. Під час огляду місця події комунальники виявили пошкодження на водопровідній мережі діаметром 400 міліметрів.

Нагадаємо, 25 жовтня Львівська міська рада повідомила про масштабну аварію на водогоні у Львові: десятки тисяч людей опинилися без води.