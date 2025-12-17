Потоп на бульваре Верховной Рады: в КГГА назвали причину (видео)

Повреждение трубы холодного водоснабжения диаметром 60 см стало причиной серьезного подтопления бульвара Верховной Рады в Днепровском районе столицы днем 17 декабря.

На ликвидации последствий уже работают аварийная бригада "Киевводоканала" и специалисты дорожно-эксплуатационного управления Днепровского района, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В мэрии уточнили, что общественный транспорт курсирует по привычным маршрутам, и никаких изменений в них не вносилось.

Напомним, кадры чрезвычайного происшествия разлетелись по местным пабликам около пары часов назад. На видео автомобили буквально плывут по бульвару, залитому водой, которая продолжает прибывать.

Общественный транспорт и карета "скорой помощи" также оказались в воде.

Позже стало известно, что из-за аварийной ситуации понижено давление водоснабжения в сетях левобережной части столицы.

Буквально месяц назад, 10 ноября, на Печерском спуске в Киеве случилась авария на трубопроводе, из-за чего началось подтопление одного из многоэтажных домов. При осмотре места происшествия коммунальщики обнаружили повреждения на водопроводной сети диаметром 400 миллиметров.

Напомним, 25 октября Львовский городской совет сообщил о масштабной аварии на водопроводе во Львове: десятки тысяч людей оказались без воды.