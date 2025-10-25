Самая масштабная авария на водопроводе во Львове: 50 тысяч человек остаются без воды (фото)

Без воды сидят часть Железнодорожного и Шевченковского районов. Это примерно 10% населения города, сообщили в горсовете.

"Без воды сейчас около 50 тысяч львовян — это 10% города. Питьевую воду людям подвозят водовозки — их работа продолжена до полного восстановления системы", — говорится в сообщении мэрии.

Авария во Львове Фото: Соцсети

Работы по ликвидации аварии продолжаются.

В горсовете объясняют, что после опустошения труб вода снова наполняет сеть под давлением, поэтому в старых трубах возникают гидроудары и новые прорывы — "система "срывает" в самых слабых местах".

"Наши работники сейчас делают все необходимое. Понимаю, что это никому не нравится. Стоимость полной замены всех сетей во Львове более 10 миллиардов гривен", — сообщили в горсовете.

Львов остался без воды Фото: Соцсети

Утром местные власти сообщали, что аварию на водопроводе ликвидируют вторую ночь подряд. Бригады "Львовводоканала" заменяли аварийный участок трубы, которой уже более 70 лет. Анонсировалось, что вода начнут предоставлять ориентировочно с 15:00.

