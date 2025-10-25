Наймасштабніша аварія на водогоні у Львові: 50 тисяч людей залишаються без води (фото)

Без води сидять частина Залізничного та Шевченківського районів. Це приблизно 10% населення міста, повідомили у міськраді.

"Без води зараз близько 50 тисяч львів’ян – це 10% міста. Питну воду людям підвозять водовозки – їхня робота продовжена до повного відновлення системи", – йдеться в повідомленні мерії.

Роботи з ліквідації аварії тривають.

У міськраді пояснюють, що після спустошення труб вода знову наповнює мережу під тиском, через це в старих трубах виникають гідроудари та нові прориви – "система "зриває"у найслабших місцях".

"Наші працівники зараз роблять все необхідне. Розумію, що це нікому не подобається. Вартість повної заміни усіх мереж у Львові понад 10 мільярдів гривень", - повідомили в міськраді.

Вранці місцева влада повідомляла, що аварію на водогоні ліквідовують другу ніч поспіль. Бригади "Львівводоканалу" замінювали аварійної ділянки труби, якій уже понад 70 років. Анонсувалося, що вода почнуть надавати орієнтовно від 15:00.

