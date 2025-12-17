В Киеве затопило целую улицу: машины "плывут" по дороге (видео)

В Днепровском районе столицы прямо на проезжей части образовалось огромное озеро из-за прорыва коммуникаций. Инцидент произошел 17 декабря на бульваре Верховной Рады

Улицу заливает водой, а машины, карета "скорой" и троллейбус буквально плывут по дороге. Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

По словам очевидцев, вода продолжает прибывать, превращая улицу в сплошную реку.

В пресс-службе "Киевводоканала" заверили журналистов "КИЕВ24", что специалисты уже работают над локализацией утечки по бульвару Верховной Рады, 10. Рядом находится станция метро "Дарница".

Из-за аварийной ситуации понижено давление водоснабжения в сетях левобережной части столицы, а движение общественного транспорта по бульвару Верховной Рады было остановлено, – отметили коммунальщики.

В мэрии ситуацию пока никак не комментируют.

Бульвар Верховной Рады (ранее Бульвар Верховного Совета) находится в Киеве, на Левом берегу (Днепровский район), и назван в честь высшего законодательного органа Украины — Верховной Рады. Это крупная улица с интенсивным движением, соединяющая разные части района, где расположены жилые дома, магазины, а также проходят маршруты городского транспорта.

Напомним, Киев уже переживал подтопление 30 июля. Тогда сильные ливни вызвали транспортный коллапса, а машины тоже "плавали" по дорогам.

Также сообщалось, что в столице на Оболони прогремел сильный взрыв вблизи АЗС.