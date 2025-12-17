У Києві затопило цілу вулицю: машини "пливуть" дорогою (відео)

У Дніпровському районі столиці просто на проїжджій частині утворилося величезне озеро через прорив комунікацій. Інцидент стався 17 грудня на бульварі Верховної Ради

Вулицю заливає водою, а машини, карета "швидкої" і тролейбус буквально пливуть дорогою. Відповідні кадри публікують місцеві Telegram-канали.

За словами очевидців, вода продовжує прибувати, перетворюючи вулицю на суцільну річку.

У прес-службі "Київводоканалу" запевнили журналістів "КИЇВ24", що фахівці вже працюють над локалізацією витоку по бульвару Верховної Ради, 10. Поруч розташована станція метро "Дарниця".

Через аварійну ситуацію знижено тиск водопостачання в мережах лівобережної частини столиці, а рух громадського транспорту бульваром Верховної Ради було зупинено, — зазначили комунальники.

У мерії ситуацію поки ніяк не коментують.

Відео дня

Бульвар Верховної Ради (раніше Бульвар Верховної Ради) розташований у Києві, на Лівому березі (Дніпровський район), і названий на честь вищого законодавчого органу України — Верховної Ради. Це велика вулиця з інтенсивним рухом, що з'єднує різні частини району, де розташовані житлові будинки, магазини, а також проходять маршрути міського транспорту.

Нагадаємо, Київ уже переживав підтоплення 30 липня. Тоді сильні зливи спричинили транспортний колапс, а машини теж "плавали" дорогами.

Також повідомлялося, що в столиці на Оболоні прогримів сильний вибух поблизу АЗС.