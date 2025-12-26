Вибух у Києві: на Виноградарі під час руху здетонував автобус, подробиці (відео)

У Києві в одному з районів стався потужний вибух, який викликав значний резонанс серед місцевих жителів. Правоохоронні органи вже працюють на місці події та з’ясовують усі обставини інциденту.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, гучний вибух було зафіксовано у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією з неофіційних джерел, надзвичайна подія сталася поблизу ринку на житловому масиві Виноградар, де, ймовірно, вибухнув пасажирський автобус маршруту №103.

У поліції підтвердили факт інциденту та повідомили, що наразі триває перевірка всіх версій події. На місце оперативно прибули наряди поліції, вибухотехнічні служби, а також представники інших екстрених підрозділів, які забезпечують безпеку та проводять необхідні слідчі дії.

Згодом правоохоронні органи зазначили, що потерпілих немає. Наразі вони продовжують з'ясовувати усі обставини вибуху.

"Транспортній засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Невдовзі після того, як водій розпочав рух — стався вибух", — йдеться в дописі.

Нагадаємо, що 22 грудня у Києві на бульварі Верховної Ради прорвало трубу, через що вулицю та прилеглі двори залило водою.

Також Фокус писав, що уночі 20 грудня у центрі Києва трапилася масова сутичка між двома компаніями, яка переросла у бійку та стрілянину.