ДТП во Львовской области: международный автобус въехал в дерево, пострадали пассажиры

Во Львовской области утром 17 января международный рейсовый автобус сообщением "Вена-Киев" наехал на металлический отбойник, а затем врезался в дерево. В салоне ехали 25 пассажиров, девять из них получили травмы.

О ДТП во Львовской области сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Украины. Инцидент произошел около 8:00 на автодороге "Киев-Чоп" возле села Любинцы Стрыйского района.

По предварительной информации правоохранителей, 59-летний водитель рейсового автобуса Setra выехал за пределы проезжей части, наехал на металлический отбойник и въехал в дерево возле дороги.

На Львовщине въехал в дерево автобус с 25 пассажирами на Львовщине Фото: Национальная полиция

В полиции рассказали, что на момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находились 25 пассажиров. Предварительно девять человек в возрасте от 19 до 69 лет обратились к врачам за помощью. Из них семерых доставили в больницу. Медики уточняют диагнозы пострадавших.

Відео дня

Девять пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью после ДТП Фото: Национальная полиция

По словам правоохранителей, других пассажиров доставили в "пункт несокрушимости" в Стрыйском районном управлении полиции, чтобы они могли согреться, поесть и дождаться прибытия следующего автобуса. Там с ними работают психологи и полицейские.

Следователи полиции устанавливают обстоятельства ДТП автобуса на месте инцидента.

"Решается вопрос правовой квалификации события", — сообщили в отделе коммуникации.

Рейсовый автобус утром 17 января попал в ДТП во Львовской области Фото: Национальная полиция

Напомним, вечером 16 января СМИ сообщили, что сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам попал в ДТП в Грозном и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также 16 января Фокус рассказывал, что Анна Друк — популярный украинский блогер — попала в ДТП.