ДТП во Львовской области: международный автобус въехал в дерево, пострадали пассажиры
Во Львовской области утром 17 января международный рейсовый автобус сообщением "Вена-Киев" наехал на металлический отбойник, а затем врезался в дерево. В салоне ехали 25 пассажиров, девять из них получили травмы.
О ДТП во Львовской области сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Украины. Инцидент произошел около 8:00 на автодороге "Киев-Чоп" возле села Любинцы Стрыйского района.
По предварительной информации правоохранителей, 59-летний водитель рейсового автобуса Setra выехал за пределы проезжей части, наехал на металлический отбойник и въехал в дерево возле дороги.
В полиции рассказали, что на момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находились 25 пассажиров. Предварительно девять человек в возрасте от 19 до 69 лет обратились к врачам за помощью. Из них семерых доставили в больницу. Медики уточняют диагнозы пострадавших.
По словам правоохранителей, других пассажиров доставили в "пункт несокрушимости" в Стрыйском районном управлении полиции, чтобы они могли согреться, поесть и дождаться прибытия следующего автобуса. Там с ними работают психологи и полицейские.
Следователи полиции устанавливают обстоятельства ДТП автобуса на месте инцидента.
"Решается вопрос правовой квалификации события", — сообщили в отделе коммуникации.
