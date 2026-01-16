Известная украинская блогерша попала в ДТП: "Никто не застрахован" (фото)

Украинская блогерша Анна Друк попала в ДТП. Женщина рассказала, что именно произошло и подчеркнула, что она не виновата.

В ситуации уже разобралась полиция. А блогерша поделилась ходом инцидента в своем Instagram, на который подписаны 666 тысяч человек.

Блогерша Анна Друк попала в ДТП

"Такой себе денек у меня выдался. Никто не застрахован от таких ситуаций, такие ситуации случаются. Главное, что все живы и никто не пострадал из людей. Коротко о ситуации: еду я по своей полосе, выезжает пассат с парковочного места, вылетает на мою полосу. Я начинаю тормозить, пипкать, машина не тормозит до конца, потому что гололед. Я принимаю решение убегать влево, я убегаю влево и немножко газку, чтобы убежать от машины, чтобы не было столкновения. Но все равно меня догоняет пассат. Мое заднее правое колесо", — рассказала жена блогера Лесика.

Анна подчеркнула, что она не виновата.

"И женщина говорит, что она не виновата. Главное в этой ситуации прокрутить тысячу раз и признать свою вину и больше так не делать. Будьте осторожны на дорогах, потому что разные водители бывают, разная погода бывает", — добавила блогерша.

Анна Друк попала в ДТП Фото: Instagram

Анна Друк рассказала о ДТП Фото: Instagram

Машина почти не пострадала, но ее все равно отвезут на СТО, чтобы убедиться, что с ней все хорошо.

Впоследствии приехала полиция, которая полностью разобралась в ситуации.

"В конце концов другая участница ДТП, которая в начале не признавала свою вину, все же признала. Аничка не нарушительница. Составили европротокол и разъехались", — отметила Друк.

Анна Друк попала в ДТП Фото: Instagram

К тому же, страховая компания сказала ждать от месяца до года и не ремонтировать за это время авто.

