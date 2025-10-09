Известная украинская певица попала в ДТП (фото)

31-летняя украинская певица Lida Lee пережила автокатастрофу за несколько дней до запланированных съемок своего нового клипа на песню "Летай". Впрочем, инцидент не остановил звезду.

О ДТП певица рассказала в своем Instagram, поделившись эмоциональными кадрами из кареты "скорой" и деталями автокатастрофы. На фото, которое Lida Lee выложила, видно разбитую машину, а также момент, когда ей оказывают помощь медики.

Lida Lee попала в ДТП

"За пару дней до съемок клипа произошло нечто ужасное. Мы несколько раз переносили съемки "Летай". В этот раз из-за того, что я попала в ДТП, где получила травму, с которой мне рекомендовали все отменить", — рассказала артистка.

Впрочем, она не была готова отказаться от своего творчества даже на короткий период. Поговорив с командой, они решили продолжить работу над клипом.

Впоследствии Lida Lee показалась перед фолловерами с бандажом на шее.

"Вот так я проходила последние дни перед отпуском. Но я очень счастлива, что несмотря ни на что, мы сняли клип "Летай" так, как я его представляла", — добавила певица.

