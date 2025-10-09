Відома українська співачка потрапила в ДТП (фото)

31-річна українська співачка Lida Lee пережила автотрощу за кілька днів до запланованих зйомок свого нового кліпу на пісню "Літай". Втім, інцидент не зупинив зірку.

Про ДТП співачка розповіла у своєму Instagram, поділившись емоційними кадрами з карети "швидкої" та деталями автокатастрофи. На фото, яке Lida Lee виклала, видно розтрощену машину, а також момент, коли їй надають допомогу медики.

Lida Lee потрапила в ДТП

"За пару днів до зйомок кліпу сталося дещо жахливе. Ми кілька разів переносили зйомки "Літай". У цей раз через те, що я потрапила в ДТП, де отримала травму, з якою мені рекомендували все відмінити", — розповіла артистка.

Втім, вона не була готова відмовитися від своєї творчості навіть на короткий період. Поговоривши з командою, вони вирішили продовжити роботу над кліпом.

Згодом Lida Lee показалася перед фоловерами з бандажем на шиї.

"Ось так я проходила останні дні перед відпусткою. Але я дуже щаслива, що не дивлячись ні на що, ми зняли кліп "Літай" так, як я його уявляла", — додала співачка.

