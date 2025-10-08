"Прошу вас": Ірма Вітовська звернулась до українців після операції (фото)
Відома українська акторка перенесла операцію. Зірка екрану наразі відновлюється після наркозу й закликає українців не зволікати з медичними обстеженнями.
Ірма Вітовська-Ванца поділилася тривожними новинами про свою хворобу. Зірка театру та кіно розповіла, що їй довелося звернутися по медичну допомогу. Нині акторка відновлюється після наркозу й запевняє на своїй сторінці у Facebook, що почувається краще.
Вітовська не стала розкривати подробиці діагнозу, але скористалася нагодою, щоб звернутися до своїх підписників із закликом — не ігнорувати планові обстеження.
Ірмі Вітовській зробили операцію
"Вийшла з наркозу і Богу дякувати. Друзі, проходьте планові обстеження. Минулого року Бог подарував мені милість вчасно звернутися — на початковій стадії. Тепер я щороку проходжу контроль", — написала акторка.
Ірма наголосила, що багато захворювань довго не проявляються, тому важливо регулярно перевіряти свій стан здоров’я. Вона зауважила, що особливо у часи війни, коли люди живуть у постійному стресі, потрібно дбати про себе уважніше.
"Є багато хвороб, які до останнього не дають про себе знати. Тож не зволікайте — стежте за своїм здоров’ям, щоб уникнути непоправних наслідків", — підкреслила вона.
Слова підтримки від прихильників
Прихильники засипали Ірму словами підтримки та побажаннями якнайшвидшого одужання: "Здоров’я, дивовижна й дорогоцінна! Божої ласки!", "Ірмо, обіймаю, моя хороша! Одужуй швидше", "Пані Ірмо, бережіть себе! Ви потрібні Україні".
Акторка подякувала всім за теплі слова та пообіцяла невдовзі повернутися до роботи.
Що відомо про Ірму Вітовську?
Ірма Вітовська-Ванца — українська акторка театру, кіно та дубляжу, продюсерка, громадська діячка. Народилася 30 грудня 1974 року у місті Івано-Франківськ. Заслужена артистка України (2009), лауреатка численних українських і міжнародних премій у галузі кіно та театру. У кіно Вітовська зіграла у фільмах "Мої думки тихі", "Брама", "Мир вашому дому!", "Козаки. Абсолютно брехлива історія", "Сквот 32", "Я, "Побєда" і Берлін" та інших.
