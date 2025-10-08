"Прошу вас": Ирма Витовская обратилась к украинцам после операции (фото)

Известная украинская актриса перенесла операцию. Звезда экрана сейчас восстанавливается после наркоза и призывает украинцев не медлить с медицинскими обследованиями.

Ирма Витовская-Ванца поделилась тревожными новостями о своей болезни. Звезда театра и кино рассказала, что ей пришлось обратиться за медицинской помощью. Сейчас актриса восстанавливается после наркоза и уверяет на своей странице в Facebook, что чувствует себя лучше.

Витовская не стала раскрывать подробности диагноза, но воспользовалась случаем, чтобы обратиться к своим подписчикам с призывом — не игнорировать плановые обследования.

Ирме Витовской сделали операцию

"Вышла из наркоза и Богу слава Богу. Друзья, проходите плановые обследования. В прошлом году Бог подарил мне милость вовремя обратиться — на начальной стадии. Теперь я каждый год прохожу контроль", — написала актриса.

Украинская актриса Ирма Витовская Фото: Facebook

Ирма отметила, что многие заболевания долго не проявляются, поэтому важно регулярно проверять свое состояние здоровья. Она отметила, что особенно во времена войны, когда люди живут в постоянном стрессе, нужно заботиться о себе внимательнее.

Ирма подчеркнула, что многие заболевания долго не проявляются Фото: Facebook

"Есть много болезней, которые до последнего не дают о себе знать. Поэтому не медлите — следите за своим здоровьем, чтобы избежать непоправимых последствий", — подчеркнула она.

Слова поддержки от сторонников

Поклонники засыпали Ирму словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления: "Здоровья, удивительная и драгоценная! Божьей милости!", "Ирма, обнимаю, моя хорошая! Выздоравливай скорее", "Госпожа Ирмо, берегите себя! Вы нужны Украине".

Пожелания поклонников Ирмы Витовской Фото: Facebook Пожелания поклонников Ирмы Витовской Фото: Facebook

Актриса поблагодарила всех за теплые слова и пообещала вскоре вернуться к работе.

Что известно об Ирме Витовской?

Ирма Витовская-Ванца — украинская актриса театра, кино и дубляжа, продюсер, общественный деятель. Родилась 30 декабря 1974 года в городе Ивано-Франковск. Заслуженная артистка Украины (2009), лауреат многочисленных украинских и международных премий в области кино и театра. В кино Витовская сыграла в фильмах "Мои мысли тихие", "Брама", "Мир вашему дому!", "Казаки. Абсолютно лживая история", "Сквот 32", "Я, "Победа" и Берлин" и других.

