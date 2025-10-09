Знепритомнів за кермом: фронтмен гурту Kiss втрапив у ДТП

Фронтмен гурту KISS і легенда року Джин Сіммонс потрапив в автомобільну аварію, коли знепритомнів, перебуваючи за кермом своєї машини.

Related video

Музикант врізався у припаркований автомобіль у Лос-Анджелесі. Про це повідомило видання Fox News.

Сіммонс сказав поліцейським, які прибули на місце події, що він або знепритомнів, або втратив свідомість під час руху по шосе Pacific Coast Highway. Як пише медіа NBC4 Los Angeles, аварію побачив свідок, який і зателефонував до оперативних служб. Невдовзі після його дзвінка на місце ДТП прибули правоохоронці та пожежники.

Як з'ясували поліціянти за попереднім розслідуванням, дорослий чоловік, що потрапив у ДТП, "міг зазнати медичної надзвичайної ситуації" перед аварією. Його доставлено до місцевої лікарні для надання медичної допомоги.

Дружина Сіммонса, Шеннон, розповіла ЗМІ, що її чоловік наразі перебуває на лікуванні вдома. Жінка також припустила, що все сталося через те, що Сіммонс "ненавидить пити воду", а оскільки він нещодавно почав приймати нові ліки, був зневоднений, що і стало причиною його втрати свідомості за кермом.

Внаслідок аварії, за попередньою інформацією, інших постраждалих немає.

Сам Джин Сіммонс невдовзі після пригоди вийшов на зв'язок зі своїми шанувальниками. Він написав у соцмережах, що з ним все добре, а зіткнення назвав "легким". Також він подякував прихильникам за добрі побажання й назвав себе поганим водієм.

"Дякую всім за добрі побажання. Я повністю в порядку. У мене була невеличка ДТП. Таке трапляється. Особливо з тими з нас, хто є жахливими водіями. І це я. Все добре", — повідомив фронтмен гурту KISS.

Скриншот | допис Джина Сіммонса у соцмережах

Нагадаємо, у травні видання Washington Post повідомило, що Джин Сіммонс розкрив подробиці про свою матір: вона була ув'язненою у таборі Равенсбрюк.

У лютому гурт KISS повідомив про загибель свого учасника — Карла Кокрана.