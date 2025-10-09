Потерял сознание за рулем: фронтмен группы Kiss попал в ДТП

Фронтмен группы KISS и легенда рока Джин Симмонс попал в автомобильную аварию, когда потерял сознание, находясь за рулем своей машины.

Related video

Музыкант врезался в припаркованный автомобиль в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило издание Fox News.

Симмонс сказал полицейским, прибывшим на место происшествия, что он либо потерял сознание, либо потерял сознание во время движения по шоссе Pacific Coast Highway. Как пишет медиа NBC4 Los Angeles, аварию увидел свидетель, который и позвонил в оперативные службы. Вскоре после его звонка на место ДТП прибыли правоохранители и пожарные.

Как выяснили полицейские по предварительному расследованию, взрослый мужчина, попавший в ДТП, "мог испытать медицинскую чрезвычайную ситуацию" перед аварией. Он доставлен в местную больницу для оказания медицинской помощи.

Жена Симмонса, Шеннон, рассказала СМИ, что ее муж сейчас находится на лечении дома. Женщина также предположила, что все произошло из-за того, что Симмонс "ненавидит пить воду", а поскольку он недавно начал принимать новые лекарства, был обезвожен, что и стало причиной его потери сознания за рулем.

В результате аварии, по предварительной информации, других пострадавших нет.

Сам Джин Симмонс вскоре после происшествия вышел на связь со своими поклонниками. Он написал в соцсетях, что с ним все хорошо, а столкновение назвал "легким". Также он поблагодарил поклонников за добрые пожелания и назвал себя плохим водителем.

"Спасибо всем за добрые пожелания. Я полностью в порядке. У меня было небольшое ДТП. Такое случается. Особенно с теми из нас, кто является ужасными водителями. И это я. Все хорошо", — сообщил фронтмен группы KISS.

Скриншот | сообщение Джина Симмонса в соцсетях

Напомним, в мае издание Washington Post сообщило, что Джин Симмонс раскрыл подробности о своей матери: она была заключенной в лагере Равенсбрюк.

В феврале группа KISS сообщила о гибели своего участника — Карла Кокрана.