Чудом выжила в концлагере: фронтмен группы Kiss сделал неожиданное признание о матери

Легенда рока Джин Симмонс рассказал, что его мать была узницей концлагеря Равенсбрюк. И пообщался со 100-летним ветераном, который его освобождал.

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Об этом пишет Washington Post.

Лидер группы Kiss Джин Симмонс почтил память человека, который помог освободить концентрационный лагерь, где содержалась его мать. Признание он сделал в честь Национального дня памяти США, когда отдают дань уважения всем американским военным и ветеранам.

Симмонс пригласил Гарольда "Хэла" Урбана, 100-летнего ветерана, который при встрече пошутил о сценическом образе рок-музыканта.

"Это он высовывает язык? Не совсем моя музыка. Мне нравятся Бинг Кросби и Лоуренс Уэлк", — пошутил Хэл.

Фронтмен группы Kiss Джин Симмонс в сценическом образе Фото: скриншот

Джин Симмонс рассказал удивительную историю своей семьи и то, как он связан с ветераном Второй мировой войны. Хэл Урбан был среди тех, кто освобождал концлагерь Равенсбрюк, крупнейший женский концлагерь в нацистской Германии, известный также, как Ад для женщин. Он находился в 90 км к северу от Берлина, рядом с одноименной деревней. Количество зарегистрированных заключенных за время существования лагеря составило более 130 тысяч человек. Мать фронтмена группы Kiss, будучи подростком, содержалась в этом лагере.

Сам Джин Симмонс только недавно узнал о ее судьбе.

"Моя мать попала в концентрационный лагерь, когда ей было 14 лет", — сказал он.

Флора Кляйн мало рассказывала о своей жизни в Равенсбрюке, пересыльном лагере, и Маутхаузене, где ей было 19 лет. Она была последней выжившей из своей семьи на момент освобождения лагеря 5 мая 1945 года. Она уехала в Израиль, а потом эмигрировала в США и жила в Квинсе, Нью-Йорк.

"Если бы не такие храбрецы, как вы. Меня бы здесь не было. Моей матери бы здесь не было. Миллионы людей не выжили бы", — сказал Симмонс ветерану.

Фронтмен группы Kiss Джин Симмонс и ветеран Хэл Урбан, который освободил концлагерь, где содержалась его мать Фото: Facebook American Veterans Center

Хэл Урбан получил ранение в битве в Арденнах, а затем был отправлен обратно на линию фронта.

На полугусеничном бронетранспортере М3, оснащенном пулеметом 50-го калибра, готовым поражать самолеты, Урбан дежурил на блокпосту во время освобождения Маутхаузена.

"Всеми концентрационными лагерями управляли СС. Это были фанатики. Знаете, многие из них не хотели сдаваться", — он рассказал, что на второй день он отправился в концентрационный лагерь.

"Там был хаос. Люди бегали повсюду. Некоторые плакали, некоторые кричали… худые и слабые", — сказал Урбан. Ему и его товарищам пришлось похоронить около 500 тел, которые отступающие нацисты пытались сжечь.

Невозможно узнать, встречался ли он с матерью Симмонса или видел ее, хотя они оба, несомненно, находились там в одно и то же время.

Урбан демобилизовался в канун Нового года 1945 года, преследуемый непрекращающимися кошмарами. Он стал фермером, отцом девяти детей и выращивал сою в Иллинойсе.

"Наш психолог сказал, что когда начинаешь заводить семью, кошмары как-то уходят. А потом, когда дети вырастают, психолог говорит, что кошмары начинают возвращаться. Так и было", признался ветеран.

Напомним, американский ветеран из Толедо, штат Техас, 40 лет искал своего побратима, с которым служил в конце 1970-х годов. Встречу военных в отставке удалось организовать благодаря современным технологиям.

А в марте в 105 лет умер последний ветеран Второй мировой войны, который принимал участие в Битве за Британию. В 1940 году Джон "Пэдди" Хемингуэй был одним из тех выдающихся пилотов, которые стояли между Британией и вторжением нацистов.