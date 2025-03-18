Ушла эпоха: в 105 лет умер последний участник Битвы за Британию

Ирландец Джон "Пэдди" Хемингуэй был одним из тех, кто не дал Гитлеру захватить Великобританию в 1940 году.

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Последний пилот Битвы за Британию умер в возрасте 105 лет в День Святого Патрика. Джон "Пэдди" Хемингуэй был сбит четыре раза и выжил в авиакатастрофе. Он воевал до последнего дня Второй Мировой войны. ОБ этом пишет Daily Mail.

В 1940 году Джон "Пэдди" Хемингуэй был одним из тех выдающихся пилотов, которые стояли между Британией и вражеским вторжением в момент, который Уинстон Черчилль назвал "звездным часом" Великобритании.

Капитан Пэдди Хемингуэй со своей известной фотографией Фото: Royal Air Force/Twitter

Хемингуэй последние годы проживал в доме престарелых в Дублине. Его сын Брайан рассказал, что герой умер во сне. А еще уточнил, что он не считал себя героем.

"Он никогда не чувствовал, что в нем есть что-то особенное. Он думал, что особенные — это друзья, которые не вернулись. А теперь он со своей эскадрильей. Это очень печально, но его жизнь достойна как чествования, так и скорби", — отметил Брайан.

Капитан группы Джон Хемингуэй, вышел на пенсию из Королевских ВВС в 1974 году, прослужил всю Вторую мировую войну, с первого до последнего дня, и умудрился выжить в нескольких воздушных боях. Он был одним из 2927 летчиков, в основном британцев, но включая почти 700 из стран Содружества и союзных стран — которые были награждены пряжкой "Битва за Британию".

Поднятый в первую же ночь Второй мировой войны и отправленный во Францию ​​неделей позже, в сентябре 1939 года, он увидел, как его эскадрон был уничтожен еще до начала битвы за Британию десять месяцев спустя. В конце Битвы за Британию ему было всего 21 год.

Его последний контакт со смертью произошел в самом конце войны в апреле 1945 года, когда он был сбит над Италией, избежал плена и вернулся через вражеские линии, переодевшись крестьянином, с помощью десятилетней итальянской девочки.

Во время войны он летал и на "Харрикейнах", и на "Спитфайрах", отказываясь принимать чью-либо сторону в этом извечном споре о том, какой самолет лучше. Пэдди считал, что более сильный и быстрый "Спитфайр" был "чудесным — за исключением того, что при посадке нужно было быть очень осторожным. Если вы не были осторожны со "Спитфайром", вы могли попасть во всевозможные неприятности".

Капитан Пэдди Хемингуэй и королева Елизавета

В 2019 году группа историков авиации обнаружила обломки "Харрикейна" в Эссексе. Это был самолет, из которого Пэдди Хемингуэй выпрыгнул с парашютом в августе 1940 года, в разгар Битвы за Британию, после того, как самолет был подбит. Оказалось, что пулеметы "Браунинг" все еще были в рабочем состоянии (и их пришлось вывести из эксплуатации), но и штурвал все еще был цел. Кнопка пулемета, как обнаружила спасательная группа, все еще была установлена ​​в положение "огонь".

Напомним, Фокус писал о Битве за Британию, которой предшествовала эвакуация британских войск из Дюнкерка и капитуляция Франции. Если бы Германия победила, то немецкие войска высадились бы в Великобритании эта операция носила название "Морской лев".