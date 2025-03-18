Пішла епоха: у 105 років помер останній учасник Битви за Британію

Ірландець Джон "Педді" Гемінґвей був одним із тих, хто не дав Гітлеру захопити Велику Британію 1940 року.

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Останній пілот Битви за Британію помер у віці 105 років у День Святого Патрика. Джон "Педді" Гемінґвей був збитий чотири рази і вижив в авіакатастрофі. Він воював до останнього дня Другої Світової війни. Про це пише Daily Mail.

У 1940 році Джон "Педді" Гемінґвей був одним із тих видатних пілотів, які стояли між Британією і ворожим вторгненням у момент, який Вінстон Черчилль назвав "зоряним часом" Великої Британії.

Капітан Педді Гемінґвей зі своєю відомою фотографією Фото: Royal Air Force/Twitter

Гемінґвей останні роки проживав у будинку для літніх людей у Дубліні. Його син Браян розповів, що герой помер уві сні. А ще уточнив, що він не вважав себе героєм.

"Він ніколи не відчував, що в ньому є щось особливе. Він думав, що особливі — це друзі, які не повернулися. А тепер він зі своєю ескадрильєю. Це дуже сумно, але його життя гідне як вшанування, так і скорботи", — зазначив Браян.

Капітан групи Джон Хемінгуей, який вийшов на пенсію з Королівських ВПС 1974 року, прослужив усю Другу світову війну, з першого до останнього дня, і примудрився вижити в кількох повітряних боях. Він був одним із 2927 льотчиків, переважно британців, але включно з майже 700 з країн Співдружності та союзних країн, які були нагороджені пряжкою "Битва за Британію".

Піднятий у першу ж ніч Другої світової війни і відправлений до Франції тижнем пізніше, у вересні 1939 року, він побачив, як його ескадрон знищили ще до початку битви за Британію десять місяців потому. Наприкінці Битви за Британію йому було всього 21 рік.

Його останній контакт зі смертю стався наприкінці війни у квітні 1945 року, коли він був збитий над Італією, уникнув полону і повернувся через ворожі лінії, переодягнувшись селянином, за допомогою десятирічної італійської дівчинки.

Під час війни він літав і на "Гаррікейнах", і на "Спітфайрах", відмовляючись ставати на чийсь бік у цій одвічній суперечці про те, який літак кращий. Педді вважав, що сильніший і швидший "Спітфайр" був "чудовим — за винятком того, що під час приземлення потрібно було бути дуже обережним. Якщо ви не були обережні зі "Спітфайром", ви могли потрапити у всілякі неприємності".

Капітан Педді Гемінґвей і королева Єлизавета

У 2019 році група істориків авіації виявила уламки "Гаррікейна" в Ессексі. Це був літак, з якого Педді Гемінґвей вистрибнув із парашутом у серпні 1940 року, в розпал Битви за Британію, після того, як літак був підбитий. Виявилося, що кулемети "Браунінг" усе ще були в робочому стані (і їх довелося вивести з експлуатації), а й штурвал усе ще був цілий. Кнопка кулемета, як виявила рятувальна група, все ще була встановлена в положення "вогонь".

Нагадаємо, Фокус писав про Битву за Британію, якій передувала евакуація британських військ з Дюнкерка і капітуляція Франції. Якби Німеччина перемогла, то німецькі війська висадилися б у Великій Британії, ця операція носила назву "Морський лев".