Ветеран 40 лет искал друга, с которым служил: однажды он получил сюрприз

Американский ветеран из Толедо, штат Техас, 40 лет искал своего побратима, с которым служил в конце 1970-х годов. Встречу военных в отставке удалось организовать благодаря современным технологиям.

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Подробнее об этом пишет издание Newsweek.

Джон, ветеран армии США, в течение четырех десятилетий пытался найти своего друга Арта, с которым служил в 1977-1979 годах. Во время путешествий по стране мужчина проверял каждого, кто имел такое же имя и фамилию.

Судьба свела сослуживцев неожиданным образом, когда Джон позвонил в дверь дома в Толедо, штат Техас, в очередной раз надеясь найти там своего старого товарища.

Эмоциональная встреча

"Мои родители ответили на вызов домофона Ring. На пороге стоял человек, который искал моего папу последние 40 лет с тех пор, как они вместе служили в армии в конце 70-х", — рассказала представителям компании Ring дочь Арта, которую зовут Присцилла.

В начале видеозаписи слышно, как Джон объясняет через домофон, что ищет своего друга, с которым служил в армии. Вдруг из динамика раздается голос Арта: "Я помню тебя, Джон".

"Арт, это ты?" — удивленно спрашивает Джон. "Да, это я", — отвечает Арт, заставив смеяться Джона и его жену. Хозяин предложил старому товарищу пойти вместе пообедать. Мужчины познакомили своих жен и продолжили общение в доме.

Вдохновляющая история

Дочь ветерана решила обнародовать видеозапись, потому что это положительная история, которая должна пробиться сквозь весь негатив, несущийся вокруг. "Они смогли найти друг друга и встретиться после всех этих лет. К счастью, Ring зафиксировал этот момент после 40+ лет!" — поделилась Присцилла.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Полковник Эдвард Томас Райан, ветеран Вьетнама, всю жизнь хранил тайну, открыв правду своим родственникам и друзьям только в некрологе после смерти.

Еще один ветеран говорил, что во время войны просто "играл в оркестре", а потом нашлись его медали.

Кроме того, мы рассказывали о 33-летней Айне Сухайди из Лондона, которая опубликовала в TikTok видео со своей реакцией на красавца-незнакомца и на следующий день проснулась настоящей звездой сети.