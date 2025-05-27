Ветеран 40 років шукав друга, з яким служив: одного дня він отримав сюрприз

Американський ветеран з Толедо, штат Техас, 40 років шукав свого побратима, з яким служив наприкінці 1970-х років. Зустріч військових у відставці вдалось організувати завдяки сучасним технологіям.

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Детальніше про це пише видання Newsweek.

Джон, ветеран армії США, протягом чотирьох десятиліть намагався знайти свого друга Арта, з яким служив у 1977-1979 роках. Під час подорожей по країні чоловік перевіряв кожного, хто мав таке ж ім'я та прізвище.

Доля звела побратимів у неочікуваний спосіб, коли Джон подзвонив у двері будинку в Толедо, штат Техас, в черговий раз сподіваючись знайти там свого старого товариша.

Емоційна зустріч

"Мої батьки відповіли на виклик домофона Ring. На порозі стояв чоловік, який шукав мого тата останні 40 років звідтоді, як вони разом служили в армії наприкінці 70-х", — розповіла представникам компанії Ring донька Арта, яку звуть Прісцилла.

На початку відеозапису чути, як Джон пояснює через домофон, що шукає свого друга, з яким служив в армії. Раптом з динаміка лунає голос Арта: "Я пам'ятаю тебе, Джоне".

"Арт, це ти?" — здивовано запитує Джон. "Так, це я", — відповідає Арт, змусивши сміятися Джона та його дружину. Господар запропонував старому товаришу піти разом пообідати. Чоловіки познайомили своїх дружин та продовжили спілкування в будинку.

Історія, що надихає

Донька ветерана вирішила оприлюднити відеозапис, бо це позитивна історія, яка має пробитися крізь весь негатив, що несеться навколо. "Вони змогли знайти один одного і зустрітися після всіх цих років. На щастя, Ring зафіксував цю мить після 40+ років!" — поділилася Прісцилла.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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