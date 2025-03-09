Ветеран казав, що під час війни просто "грав в оркестрі", а потім знайшлись його медалі

Правнук виклав у соціальних мережах фото військової форми свого прадіда з численними медалями й несподівано довідався, що предок був залученим у бойові дії набагато серйозніше, аніж він розповідав.

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Родина Леонарда Фредріка Прайора, ветерана Другої світової війни, завдяки ініціативі його правнука, Леонарда Лоусона, дізналась несподівані факти про військову службу дідуся. Потомок скористався інтернетом, щоб дізнатися більше інформації про бойовий шлях родича й несподівано розкрив маловідомі факти.

Леонард Прайор вступив до піхоти в Спрінгфілді (штат Іллінойс, США) у березні 1941 року, ще до офіційного вступу США в Другу світову війну. За мирного часу він був музикантом і викладачем, а під час війни начебто "грав в оркестрі".

Несподівана правда

Коли ж правнук виклав на платформі Reddit фото військової форми свого прадіда з численними медалями, то несподівано довідався, що його предок був залученим у бойові дії набагато серйозніше, аніж він розповідав.

Чоловік пройшов майже усю кампанію Фото: Reddit

Публікація у Reddit швидко стала вірусною, зібравши понад 45 тисяч вподобайок. Користувачі мережі почали аналізувати нагороди й з’ясувалося, що серед них є знак бойового піхотинця і медаль "Бронзова зірка" — відзнаки, які присуджуються виключно за участь у бойових діях та прояв героїзму.

Провів у боях 592 дні

Ймовірно, Прайор служив у складі 37-ї піхотної дивізії й брав участь у кампаніях на острові Бугенвіль, у Лінгайській затоці, Манілі та Багіо на Філіппінах. Ветеран провів у боях 592 дні. Його підрозділ зазнав значних втрат.

Оскільки кожні шість місяців участі у бойових діях військовослужбовці отримували спеціальні нагороди, то можна стверджувати, що чоловік пройшов майже всю кампанію.

Правнук отримав детальну інформацію про кожну з медалей свого прадіда, серед яких нагорода за бездоганну поведінку, за службу в армії США, за американську та азійсько-тихоокеанську кампанії, а також медаль за перемогу в Другій світовій війні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що полковник Едвард Томас Раян, ветеран війни у В'єтнамі, усе життя приховував особисту таємницю, відкривши її своїм рідним і друзям лише після смерті — у власному некролозі. 85-річний Раян, який після військової служби працював пожежником, пішов із життя у своєму будинку в Олбані, штат Нью-Йорк. У прощальному посланні, опублікованому в місцевій газеті, він зізнався, що був геєм.