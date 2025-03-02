"Не можу повірити": жінка знайшла документи дідуся про його роль у Другій світовій війні

У резюме йдеться про маловідомі деталі життя чоловіка після війни: він писав репортажі для журналу у Франції, навчався в Сорбонні та служив у Швейцарії.

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34-річна Кіра Шишко, яка нещодавно втратила свого дідуся Еллсворта Розена, "не могла повірити" своїм очам, коли знайшла його старе резюме кінця 1940-х років. Завдяки цьому онучка розкрила приховані сторінки його біографії. Як виявилося, дідусь був активним захисником збереження пам'яті про Голокост. Детальніше про це жінка розповідає на одному з тематичних форумів у Reddit.

Таємниче резюме дідуся

"Ми були дуже близькі. Батьки працювали повний робочий день, тому бабусі й дідусі допомагали з вихованням дітей — забирали зі школи, допомагали з домашніми завданнями чи відвозили на спортивні тренування", — згадує Кіра, яка живе у Бостоні (США).

У резюме йдеться про маловідомі деталі життя її дідуся після війни: він писав репортажі для журналу Stars and Stripes у Франції, навчався в Сорбонні та служив у Швейцарії.

Резюме Еллсворта Розена Фото: Reddit

"Він часто розповідав, як після звільнення Дахау розмовляв з ув'язненими на ідиш. Вони були шоковані тим, що євреї все ще живі й вільні десь у світі", — згадує Шишко.

Смішні цитати

Її розвеселив розділ у резюме, де дідусь описував себе як "хорошого товариша" і перерахував хобі: театр, спорт, шахи та жінки.

"Він завжди любив жіночу компанію і був трохи зухвалим. У графі про мови вказав, що має профільні знання німецької мови, що явно було приколом", — сміється Кіра.

До глибокої старості Розен виступав у школах та університетах, розповідаючи молоді про свій досвід війни. Зі своєю дружиною, Леонорою, він прожив 71 рік — аж до її смерті у 2020 році. Подружжя виховало шістьох дітей. Сам ветеран пішов з життя 21 листопада 2024 року.

Опублікувавши це архівне резюме в соціальних мережах, Кіра відзначила, як сильно змінилися підходи до складання резюме з тих часів. Колись люди ще не були настільки зациклені на "шліфуванні" своєї біографії й дозволяли собі жарти.

Нагадаємо, раніше один чоловік поділився історією про своє несподіване звільнення після того, як провів безсонну ніч, виконуючи понаднормову роботу для завершення критично важливого проєкту на вимогу технічного директора компанії. За його словами, наступного дня керівник викликав його на зустріч із генеральним директором, де йому повідомили про звільнення. Розповідь про цей прикрий випадок, опублікована на платформі Reddit, привернула увагу тисяч користувачів, отримавши численні вподобайки та коментарі.