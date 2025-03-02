"Не могу поверить": женщина нашла документы дедушки о его роли во Второй мировой войне

В резюме говорится о малоизвестных деталях жизни мужчины после войны: он писал репортажи для журнала во Франции, учился в Сорбонне и служил в Швейцарии.

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34-летняя Кира Шишко, которая недавно потеряла своего дедушку Эллсворта Розена, "не могла поверить" своим глазам, когда нашла его старое резюме конца 1940-х годов. Благодаря этому внучка раскрыла скрытые страницы его биографии. Как оказалось, дедушка был активным защитником сохранения памяти о Холокосте. Подробнее об этом женщина рассказывает на одном из тематических форумов в Reddit.

Таинственное резюме дедушки

"Мы были очень близки. Родители работали полный рабочий день, поэтому бабушки и дедушки помогали с воспитанием детей — забирали из школы, помогали с домашними заданиями или отвозили на спортивные тренировки", — вспоминает Кира, которая живет в Бостоне (США).

В резюме говорится о малоизвестных деталях жизни ее дедушки после войны: он писал репортажи для журнала Stars and Stripes во Франции, учился в Сорбонне и служил в Швейцарии.

Резюме Эллсворта Розена Фото: Reddit

"Он часто рассказывал, как после освобождения Дахау разговаривал с заключенными на идиш. Они были шокированы тем, что евреи все еще живы и свободны где-то в мире", — вспоминает Шишко.

Смешные цитаты

Ее развеселил раздел в резюме, где дедушка описывал себя как "хорошего товарища" и перечислил хобби: театр, спорт, шахматы и женщины.

"Он всегда любил женскую компанию и был немного дерзким. В графе о языках указал, что имеет профильные знания немецкого языка, что явно было приколом", — смеется Кира.

До глубокой старости Розен выступал в школах и университетах, рассказывая молодежи о своем опыте войны. Со своей женой, Леонорой, он прожил 71 год — вплоть до ее смерти в 2020 году. Супруги воспитали шестерых детей. Сам ветеран ушел из жизни 21 ноября 2024 года.

Опубликовав это архивное резюме в социальных сетях, Кира отметила, как сильно изменились подходы к составлению резюме с тех времен. Когда-то люди еще не были настолько зациклены на "шлифовке" своей биографии и позволяли себе шутки.

Напомним, ранее мужчина поделился историей о своем неожиданном увольнении после того, как провел бессонную ночь, выполняя сверхурочную работу для завершения критически важного проекта по требованию технического директора компании. По его словам, на следующий день руководитель вызвал его на встречу с генеральным директором, где ему сообщили об увольнении. Рассказ об этом досадном случае, опубликованный на платформе Reddit, привлек внимание тысяч пользователей, получив многочисленные лайки и комментарии.