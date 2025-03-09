Ветеран говорил, что во время войны просто "играл в оркестре", а потом нашлись его медали
Правнук выложил в социальных сетях фото военной формы своего прадеда с многочисленными медалями и неожиданно узнал, что предок был вовлеченным в боевые действия гораздо серьезнее, чем он рассказывал.
Семья Леонарда Фредрика Прайора, ветерана Второй мировой войны, благодаря инициативе его правнука, Леонарда Лоусона, узнала неожиданные факты о военной службе дедушки. Потомок воспользовался интернетом, чтобы узнать больше информации о боевом пути родственника и неожиданно раскрыл малоизвестные факты.
Леонард Прайор вступил в пехоту в Спрингфилде (штат Иллинойс, США) в марте 1941 года, еще до официального вступления США во Вторую мировую войну. В мирное время он был музыкантом и преподавателем, а во время войны вроде бы "играл в оркестре".
Неожиданная правда
Когда же правнук выложил на платформе Reddit фото военной формы своего прадеда с многочисленными медалями, то неожиданно узнал, что его предок был вовлечен в боевые действия гораздо серьезнее, чем он рассказывал.
Публикация в Reddit быстро стала вирусной, собрав более 45 тысяч лайков. Пользователи сети начали анализировать награды и выяснилось, что среди них есть знак боевого пехотинца и медаль "Бронзовая звезда" — награды, которые присуждаются исключительно за участие в боевых действиях и проявление героизма.
Провел в боях 592 дня
Вероятно, Прайор служил в составе 37-й пехотной дивизии и участвовал в кампаниях на острове Бугенвиль, в Лингайском заливе, Маниле и Багио на Филиппинах. Ветеран провел в боях 592 дня. Его подразделение понесло значительные потери.
Поскольку каждые шесть месяцев участия в боевых действиях военнослужащие получали специальные награды, то можно утверждать, что мужчина прошел почти всю кампанию.
Правнук получил подробную информацию о каждой из медалей своего прадеда, среди которых награда за безупречное поведение, за службу в армии США, за американскую и азиатско-тихоокеанскую кампании, а также медаль за победу во Второй мировой войне.
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