Ветеран говорил, что во время войны просто "играл в оркестре", а потом нашлись его медали

Правнук выложил в социальных сетях фото военной формы своего прадеда с многочисленными медалями и неожиданно узнал, что предок был вовлеченным в боевые действия гораздо серьезнее, чем он рассказывал.

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Семья Леонарда Фредрика Прайора, ветерана Второй мировой войны, благодаря инициативе его правнука, Леонарда Лоусона, узнала неожиданные факты о военной службе дедушки. Потомок воспользовался интернетом, чтобы узнать больше информации о боевом пути родственника и неожиданно раскрыл малоизвестные факты.

Леонард Прайор вступил в пехоту в Спрингфилде (штат Иллинойс, США) в марте 1941 года, еще до официального вступления США во Вторую мировую войну. В мирное время он был музыкантом и преподавателем, а во время войны вроде бы "играл в оркестре".

Неожиданная правда

Когда же правнук выложил на платформе Reddit фото военной формы своего прадеда с многочисленными медалями, то неожиданно узнал, что его предок был вовлечен в боевые действия гораздо серьезнее, чем он рассказывал.

Мужчина прошел почти всю кампанию Фото: Reddit

Публикация в Reddit быстро стала вирусной, собрав более 45 тысяч лайков. Пользователи сети начали анализировать награды и выяснилось, что среди них есть знак боевого пехотинца и медаль "Бронзовая звезда" — награды, которые присуждаются исключительно за участие в боевых действиях и проявление героизма.

Провел в боях 592 дня

Вероятно, Прайор служил в составе 37-й пехотной дивизии и участвовал в кампаниях на острове Бугенвиль, в Лингайском заливе, Маниле и Багио на Филиппинах. Ветеран провел в боях 592 дня. Его подразделение понесло значительные потери.

Поскольку каждые шесть месяцев участия в боевых действиях военнослужащие получали специальные награды, то можно утверждать, что мужчина прошел почти всю кампанию.

Правнук получил подробную информацию о каждой из медалей своего прадеда, среди которых награда за безупречное поведение, за службу в армии США, за американскую и азиатско-тихоокеанскую кампании, а также медаль за победу во Второй мировой войне.

Напомним, ранее Фокус писал, что полковник Эдвард Томас Райан, ветеран войны во Вьетнаме, всю жизнь скрывал личную тайну, открыв ее своим родным и друзьям лишь после смерти — в собственном некрологе. 85-летний Райан, который после военной службы работал пожарным, ушел из жизни в своем доме в Олбани, штат Нью-Йорк. В прощальном послании, опубликованном в местной газете, он признался, что был геем.