Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" попала в ДТП: невеста солиста рассказала, что произошло (видео)

Украинская группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" попала в ДТП в Днепре во время гастролей. Их автобус столкнулся с автомобилем Hyundai 12 ноября.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как автобус с музыкантами на повороте столкнулся с автомобилем Hyundai. Это произошло на улице Староказацкой в 14:41.

PR-директор группы и невеста солиста "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Юлиана Корецкая в комментарии 24 Каналу отметила, что пострадавший автомобиль был в слепой зоне для водителя их автобуса.

"Из-за этого, при повороте направо, наш багажник задел правую переднюю и заднюю дверку автомобиля, стоявшего слева", — рассказала она.

Корецкая добавила, что это ДТП произошло без последствий для людей. А на место сразу приехала полиция, составила протокол, а страховая компания группы полностью выплатит пострадавшим весь ремонт авто.

"Концерт в Днепре прошел прекрасно, с аншлагом и песнями в унисон", — сказала PR-директор группы.

В своих соцсетях "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" пока не рассказали о ДТП. Они лишь поблагодарили за концерт в Днепре.

