Лидер группы "Без Обмежень" женится во второй раз: кто его невеста (фото)

Украинский певец Сергей Танчинец сделал предложение своей возлюбленной, пиарщице Юлиане. Девушка сказала "да" в Карпатах.

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Кроме кольца, Юлиана Корецкая получила большой букет розовых пионов, показала она в Instagram.

Юлиана Корецкая Фото: sergii_tanchynets/instagram

Пиарщица опубликовала фото, на которых она в черном платье позирует в Буковеле. Возлюбленная фронтмена группы "Без Обмежень" ответила ему согласием.

"Миллион миллиардов да", — подписала романтические кадры будущая жена Сергея Танчинца.

Юлиана Корецкая станет женой Сергея Танчинца Фото: sergii_tanchynets/instagram

В частности, с помолвкой певца и его избранницу поздравили Злата Огневич, Tayanna, Екатерина Репьяхова и многие другие звездные друзья и поклонники.

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая Фото: sergii_tanchynets/instagram

Новые отношения Сергея Танчинца

О романе с Юлианой стало известно в мае 2024 года. Корецкая поделилась тогда черно-белым кадром с музыкантом, поздравив его с днем рождения.

"Главный герой моего фильма. Твой талант вдохновляет миллионы, а мне посчастливилось вдохновлять Тебя. С днем рождения, моя такая искренняя и безграничная любовь", — обратилась к Сергею его невеста.

Осенью 2023 года стало известно о разводе Танчинца после 15 лет брака. Солист "Без Обмежень" был женат на режиссере Анне Стефанской. Бывшая пара стала родителями двоих детей — 16-летней Анастасии и 7-летнего Лукьяна. С начала полномасштабной войны в Украине экс-супруга певца вместе с детьми уехала жить в Японию.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

На войне погиб брат Сергея Танчинца Дмитрий Чендей летом 2024 года.