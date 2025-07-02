Лідер гурту "Без Обмежень" одружується вдруге: хто його наречена (фото)

Український співак Сергій Танчинець освідчився своїй коханій, піарниці Юліані. Дівчина сказала "так" у Карпатах.

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Окрім каблучки, Юліана Корецька отримала великий букет рожевих півоній, показала вона в Instagram.

Юліана Корецька Фото: sergii_tanchynets/instagram

Піарниця опублікувала фото, на яких вона в чорній сукні позує в Буковелі. Кохана фронтмена гурту "Без Обмежень" відповіла йому згодою.

"Мільйон мільярдів так", — підписала романтичні кадри майбутня дружина Сергія Танчинця.

Юліана Корецька стане дружиною Сергія Танчинця Фото: sergii_tanchynets/instagram

Зокрема, із заручинами співака та його обраницю привітали Злата Огнєвіч, Tayanna, Катерина Реп'яхова та багато інших зіркових друзів та прихильників.

Сергій Танчинець та Юліана Корецька Фото: sergii_tanchynets/instagram

Нові стосунки Сергія Танчинця

Про роман з Юліаною стало відомо в травні 2024 року. Корецька поділилася тоді чорно-білим кадром з музикантом, привітавши його з днем народження.

"Головний герой мого фільму. Твій талант надихає мільйони, а мені пощастило надихати Тебе. З днем народження, моя така щира і безмежна любов", — звернулася до Сергія його наречена.

Восени 2023 року стало відомо про розлучення Танчинця після 15 років шлюбу. Соліст "Без Обмежень" був одружений з режисеркою Ганною Стефанською. Колишня пара стала батьками двох дітей — 16-річної Анастасії та 7-річного Лук’яна. З початку повномасштабної війни в Україні ексдружина співака разом з дітьми виїхала жити в Японію.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

На війні загинув брат Сергія Танчинця Дмитро Чендей влітку 2024 року.