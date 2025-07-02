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Стиль життя

Лідер гурту "Без Обмежень" одружується вдруге: хто його наречена (фото)

лідер гурту без обмежень сергій танчинець одружується з піарницею юліаною корецькою
Сергій Танчинець та Юліана Корецька | Фото: sergii_tanchynets/instagram

Український співак Сергій Танчинець освідчився своїй коханій, піарниці Юліані. Дівчина сказала "так" у Карпатах.

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Окрім каблучки, Юліана Корецька отримала великий букет рожевих півоній, показала вона в Instagram.

Юліана Корецька
Юліана Корецька
Фото: sergii_tanchynets/instagram

Піарниця опублікувала фото, на яких вона в чорній сукні позує в Буковелі. Кохана фронтмена гурту "Без Обмежень" відповіла йому згодою.

"Мільйон мільярдів так", — підписала романтичні кадри майбутня дружина Сергія Танчинця.

Юліана Корецька
Юліана Корецька стане дружиною Сергія Танчинця
Фото: sergii_tanchynets/instagram

Зокрема, із заручинами співака та його обраницю привітали Злата Огнєвіч, Tayanna, Катерина Реп'яхова та багато інших зіркових друзів та прихильників.

Сергій Танчинець та Юліана Корецька
Сергій Танчинець та Юліана Корецька
Фото: sergii_tanchynets/instagram

Нові стосунки Сергія Танчинця

Про роман з Юліаною стало відомо в травні 2024 року. Корецька поділилася тоді чорно-білим кадром з музикантом, привітавши його з днем народження.

"Головний герой мого фільму. Твій талант надихає мільйони, а мені пощастило надихати Тебе. З днем народження, моя така щира і безмежна любов", — звернулася до Сергія його наречена.

Восени 2023 року стало відомо про розлучення Танчинця після 15 років шлюбу. Соліст "Без Обмежень" був одружений з режисеркою Ганною Стефанською. Колишня пара стала батьками двох дітей — 16-річної Анастасії та 7-річного Лук’яна. З початку повномасштабної війни в Україні ексдружина співака разом з дітьми виїхала жити в Японію.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

На війні загинув брат Сергія Танчинця Дмитро Чендей влітку 2024 року.