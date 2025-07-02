Лідер гурту "Без Обмежень" одружується вдруге: хто його наречена (фото)
Український співак Сергій Танчинець освідчився своїй коханій, піарниці Юліані. Дівчина сказала "так" у Карпатах.
Окрім каблучки, Юліана Корецька отримала великий букет рожевих півоній, показала вона в Instagram.
Піарниця опублікувала фото, на яких вона в чорній сукні позує в Буковелі. Кохана фронтмена гурту "Без Обмежень" відповіла йому згодою.
"Мільйон мільярдів так", — підписала романтичні кадри майбутня дружина Сергія Танчинця.
Зокрема, із заручинами співака та його обраницю привітали Злата Огнєвіч, Tayanna, Катерина Реп'яхова та багато інших зіркових друзів та прихильників.
Нові стосунки Сергія Танчинця
Про роман з Юліаною стало відомо в травні 2024 року. Корецька поділилася тоді чорно-білим кадром з музикантом, привітавши його з днем народження.
"Головний герой мого фільму. Твій талант надихає мільйони, а мені пощастило надихати Тебе. З днем народження, моя така щира і безмежна любов", — звернулася до Сергія його наречена.
Восени 2023 року стало відомо про розлучення Танчинця після 15 років шлюбу. Соліст "Без Обмежень" був одружений з режисеркою Ганною Стефанською. Колишня пара стала батьками двох дітей — 16-річної Анастасії та 7-річного Лук’яна. З початку повномасштабної війни в Україні ексдружина співака разом з дітьми виїхала жити в Японію.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Юліана Корецька публічно підтвердила роман із Сергієм Танчинцем.
- Лідер гурт "Без Обмежень" не приховує, що перед концертом може собі дозволити випити трішки алкоголю.
На війні загинув брат Сергія Танчинця Дмитро Чендей влітку 2024 року.