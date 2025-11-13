Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" потрапив у ДТП: наречена соліста розповіла, що сталося (відео)

Український гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" потрапив у ДТП в Дніпрі під час гастролей. Їхній автобус зіштовхнувся з автомобілем Hyundai 12 листопада.

Камера відеоспостереження зафіксувала, як автобус з музикантами на повороті зіштовхнувся з автівкою Hyundai. Це сталося на вулиці Старокозацькій о 14:41.

Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" потрапив у ДТП у Дніпрі

PR-директорка гурту та наречена соліста "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Юліана Корецька в коментарі 24 Каналу наголосила, що постраждалий автомобіль був у сліпій зоні для водія їхнього автобуса.

"Через це, при повороті на право, наш багажник зачепив праву передню та задню дверку автомобіля, що стояв зліва", – розповіла вона.

Корецька додала, що це ДТП сталося без наслідків для людей. А на місце одразу приїхала поліція, склала протокол, а страхова компанія гурту повністю виплатить постраждалим весь ремонт авто.

"Концерт в Дніпрі пройшов чудово, з аншлагом та піснями в унісон", – сказала PR-директорка гурту.

У своїх соцмережах "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" наразі не розповіли про ДТП. Вони лише подякували за концерт у Дніпрі.

