Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" потрапив у ДТП: наречена соліста розповіла, що сталося (відео)
Український гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" потрапив у ДТП в Дніпрі під час гастролей. Їхній автобус зіштовхнувся з автомобілем Hyundai 12 листопада.
Камера відеоспостереження зафіксувала, як автобус з музикантами на повороті зіштовхнувся з автівкою Hyundai. Це сталося на вулиці Старокозацькій о 14:41.
Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" потрапив у ДТП
PR-директорка гурту та наречена соліста "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Юліана Корецька в коментарі 24 Каналу наголосила, що постраждалий автомобіль був у сліпій зоні для водія їхнього автобуса.
"Через це, при повороті на право, наш багажник зачепив праву передню та задню дверку автомобіля, що стояв зліва", – розповіла вона.
Корецька додала, що це ДТП сталося без наслідків для людей. А на місце одразу приїхала поліція, склала протокол, а страхова компанія гурту повністю виплатить постраждалим весь ремонт авто.
"Концерт в Дніпрі пройшов чудово, з аншлагом та піснями в унісон", – сказала PR-директорка гурту.
У своїх соцмережах "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" наразі не розповіли про ДТП. Вони лише подякували за концерт у Дніпрі.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Український співак Сергій Танчинець освідчився своїй коханій, піарниці Юліані. Дівчина сказала "так" у Карпатах.
- Юліана Корецька публічно підтвердила роман з Танчинцем.
Крім того, лідер гурту не приховує, що перед концертом може собі дозволити випити трішки алкоголю.