Відома українська блогерка потрапила в ДТП: "Ніхто не застрахований" (фото)

Українська блогерка Анна Друк потрапила в ДТП. Жінка розповіла, що саме сталося і наголосила, що вона не винна.

У ситуації вже розібралася поліція. А блогерка поділилася перебігом інциденту у своєму Instagram, на який підписані 666 тисяч людей.

Блогерка Анна Друк потрапила в ДТП

"Такий собі деньочок в мене видався. Ніхто не застрахований від таких ситуацій, такі ситуації трапляються. Головне, що всі живі і ніхто не постраждав з людей. Коротко про ситуацію: їду я по своїй полосі, виїждає пасат з парковочного місця, вилітає на мою полосу. Я починаю тормозити, піпкати, машина не тормозить до кінця, бо гололід. Я приймаю рішення тікати вліво, я тікаю вліво і трошки газку, щоб втекти від машини, щоб не було зіткнення. Але все одно мене доганяє пасат. Моє заднє праве колесо", — розповіла дружина блогера Лесика.

Анна наголосила, що вона не винна.

"І жінка каже, що вона не винна. Головне в цій ситуації прокрутити тисячу разів і визнати свою вину і більше так не робити. Будьте обережні на дорогах, бо різні водії бувають, різна погода буває", — додала блогерка.

Анна Друк потрапила в ДТП Фото: Instagram

Анна Друк розповіла про ДТП Фото: Instagram

Машина майже не постраждала, але її все одно відвезуть на СТО, аби переконатися, що з нею все добре.

Згодом приїхала поліція, яка повністю розібралася в ситуації.

"Зрештою інша учасниця ДТП, яка на початку не визнавала свою вину, все ж таки визнала. Анічка не порушниця. Склали європротокол і розʼїхалися", — зазначила Друк.

Анна Друк потрапила в ДТП Фото: Instagram

До того ж, страхова компанія сказала чекати від місяця до року і не ремонтувати за цей час авто.

