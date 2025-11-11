"Наїхала на дядька": Alyona Alyona скоїла ДТП – деталі інциденту

Відома українська реперка Alyona Alyona потрапила у дорожньо-транспортну пригоду по дорозі на вокал. Артистка зізналася, що винною у ДТП була саме вона, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Про інцидент виконавиця розповіла у своєму Instagram. Вона зізналася, що не дотрималася дистанції та здійснила наїзд на автомобіль чоловіка, який з’їжджав на другорядну дорогу. За словами реперки, зіткнення було незначним: лише подряпини на бамперах і тріснуте скло фари. Alyona Alyona додала, що обидва водії мали страховку, викликали поліцію й оформили всі документи.

Alyona Alyona скоїла ДТП

"Я ділюся з вами як своїми успіхами, так і невдачами. Мала потрапити на вокал, а потрапила в ДТП. Винною є я — вчинила малесенький наїзд на дядька, який з'їжджаючи на другорядну дорогу не швидко їхав. Але це моя проблема, що я не дотрималася дистанції", — пояснила співачка.

Альона розповіла про ДТП Фото: Instagram

Після оформлення аварії у виконавиці тимчасово вилучили водійське посвідчення. Вона зазначила, що тепер чекає на суд і закликала своїх підписників бути уважними за кермом.

"У мене забрали права, дали мені тимчасові, буде суд — все, як треба. Тому дотримуйтеся правил безпеки та будьте уважними на дорогах", — наголосила Alyona Alyona.

