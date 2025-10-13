У ДТП трагічно загинув актор-воїн "Артист" Олексій Наконечний: що відомо (фото)

Загинув 46-річний український актор і доброволець Олексій Наконечний з позивним "Артист". Він потрапив у ДТП, коли повертався до своєї частини після короткої відпустки, під час якої відвідував дружину та тримісячного сина.

Дружина воїна Мирослава опублікувала зворушливий прощальний пост у Facebook. Вона пообіцяла написати деталі прощання із захисником згодом.

Загинув Олексій Наконечний

"Коханий мій! Я не вірю і ніколи в це не повірю! Ти назавжди будеш для нас найкращим татом і моїм світом! Але тепер ти на небі. Я не знаю, як далі без тебе! Я завжди відганяла ці страшні думки! Але я обіцяю, що навчусь і впораюсь! Заради нашого синочка!" — написала жінка.

Олексій Наконечний воював з 2022 року Фото: Facebook

Акторка Ольга Сумська розкрила деталі аварії. До місця призначення Олексій не доїхав лише кілометр.

"Загинув, не доїхавши до частини один кілометр. Повертався з короткострокової відпустки, де провідував захворілу дружину з тримісячним сином. Загинув у ДТП, тому виплат родині не належить…" — зазначила Сумська, додавши карту дружини воїна для допомоги.

Олексій Наконечний Фото: Instagram

Про втрату також повідомив голова правління Спілки морських піхотинців України, військовий Юрій Голодов: "Знову сумна новина — після 3,5 років на фронті, загинув наш побратим, доброволець з лютого 2022, Наконечний Олексій, 1978 р-н".

Олексій Наконечний Фото: Facebook

