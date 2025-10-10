На війні загинув гуморист КВК Артем Стовпяцький: що відомо (фото)

Український гуморист і учасник команди КВК "С потолка" Артем Стовпяцький загинув на війні, захищаючи Україну від російських окупантів. Похорон захисника відбудеться 10 жовтня в Чернігові.

Related video

Про це повідомили друзі воїна на Facebook-сторінці "Чернігівський кисіль". Обставини смерті українського захисника наразі невідомі.

"Яка гарна людина… Не хочеться в це вірити. Вічна пам’ять", — зазначила в коментарях близька людина Артема Оля Нестеренко, додавши, що похорон відбудеться 10 жовтня о 10:00.

Зокрема, друзі захисника по Чернігівській лізі організували збір, усі кошти якого будуть передані батькам Артема.

Артем Стовпяцький — шлях від гумориста до воїна

Захисник був одним з найбільш талановитих учасників українського КВК. Він здобув популярність, граючи в команді "С потолка" з Чернігівської ліги.

Команда існувала від початку 2000-х, а її основний склад сформувався у 2006 році. Тоді разом зі Стовпяцьким виступали Олександр Лабадін, Євген Кулак та Олександр Пономаренко. А за музичним оформленням стояла Ірина Андріяненко. Згодом до команди приєдналася також Олеся Лук’яненко.

Артем Стовпяцький Фото: Facebook

У 2012 році гумористи "С потолка" продовжували активну діяльність і представляли Чернігів на фестивалі Ялтинської всеукраїнської відкритої ліги КВК "ЯВОЛК". Там вони взяли перше місце з командою із Сум.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Внаслідок російського авіаудару на фронті загинув талановитий співак Андрій Нескубін з Кривого Рогу.

На війні загинув український шоумен Максим Неліпа.

Крім того, у війні проти російських окупантів загинув львівський актор Андрій Синишин.