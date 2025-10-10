На войне погиб юморист КВН Артем Стовпяцкий: что известно (фото)

Украинский юморист и участник команды КВН "С потолка" Артем Стовпяцкий погиб на войне, защищая Украину от российских оккупантов. Похороны защитника состоятся 10 октября в Чернигове.

Об этом сообщили друзья воина на Facebook-странице "Черниговский кисель". Обстоятельства смерти украинского защитника пока неизвестны.

"Какой хороший человек... Не хочется в это верить. Вечная память", — отметил в комментариях близкий человек Артема Оля Нестеренко, добавив, что похороны состоятся 10 октября в 10:00.

В частности, друзья защитника по Черниговской лиге организовали сбор, все средства которого будут переданы родителям Артема.

Артем Стовпяцкий — путь от юмориста до воина

Защитник был одним из самых талантливых участников украинского КВН. Он получил известность, играя в команде "С потолка" из Черниговской лиги.

Команда существовала с начала 2000-х, а ее основной состав сформировался в 2006 году. Тогда вместе со Стовпяцким выступали Александр Лабадин, Евгений Кулак и Александр Пономаренко. А за музыкальным оформлением стояла Ирина Андрияненко. Впоследствии к команде присоединилась также Олеся Лукьяненко.

Артем Стовпяцкий Фото: Facebook

В 2012 году юмористы "С потолка" продолжали активную деятельность и представляли Чернигов на фестивале Ялтинской всеукраинской открытой лиги КВН "ЯВОЛК". Там они взяли первое место с командой из Сум.

Кроме того, в войне против российских оккупантов погиб львовский актер Андрей Синишин.