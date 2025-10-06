"Прощалися з 17-річним янголятком": блогер Ніколас Карма розповів про трагедію у родині (фото)

ДТП на Львівщині забрала життя молодої дівчини, яка була близькою родичкою відомого блогера Ніколаса Карми. Автор популярної рубрики "Скільки коштує Look?" емоційно розповів про втрату.

Відомий український блогер поділився сумною новиною, яка днями сколихнула його родину, в Instagram.

У сторіс Ніколас розповів, що його двоюрідна племінниця, 17-річна дівчина, потрапила під колеса авто. За словами Карми, за кермом перебував нетверезий чоловік, і врятувати постраждалу не вдалося.

"В моїй родині сталася дуже велика біда. Ми прощалися з 17-річним янголятком, це дочка мого двоюрідного брата. На неї наїхали п'яні люди і втекли", — зазначив він.

Блогер додав, що інцидент стався у його рідному селі на Львівщині — Верхівці. Наразі триває розслідування.

У коментарях люди підтримали Ніколаса Карму та висловили свої думки та співчуття:

"Щирі співчуття. Ідентична ситуація сталася з мою подругою в Стрийському районі";

"Невимовна біль. Світла і вічна пам’ять. Царство небесне";

"Сподіваюсь нелюдів покарають. Мої співчуття рідним та близьким. Я не знаю, що робив би з тими, хто сідає п’яним за кермо".

На Львівщині сталась смертельна ДТП

Дівчину, яка загинула від наїзду автомобіля, звуть Анастасія Костів. Вона навчалася у Самбірському фаховому коледжі економіки та інформаційних технологій.

"Анастасія була не лише сумлінною студенткою, але й відкритою, чуйною особистістю, завжди готовою допомогти іншим, підтримати добрим словом чи посмішкою. Її присутність прикрашала наші навчальні дні, і нам дуже боляче усвідомлювати, що більше не почуємо її голосу. Вона залишиться з нами — у спогадах, розмовах, у тій атмосфері, яку створювала своєю присутністю", — написали у дописі на сторінці навчального закладу.

Анастасія Костів Фото: Facebook

Правоохоронці про ДТП у Верхівцях

Як йдеться у повідомленні Львівської обласної прокуратури, у ніч проти 2 жовтня у Самбірському районі 24-річний водій автомобіля "ВАЗ 2107" здійснив наїзд на неповнолітню. Від отриманих травм 17-річна дівчина загинула на місці.

Після аварії чоловік, який був напідпитку, залишив місце події, намагаючись уникнути відповідальності. Правоохоронці оперативно виявили та вилучили транспортний засіб, а самого водія розшукали й затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 135 КК України – залишення в небезпеці та ч. 3 ст. 286-1 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої.

Підозрюваному обрано найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

