Зберегла красу через роки: 92-річна бабуся в традиційному вбранні підкорила мережу

Львівський блогер Ніколас Карма традиційно запитував на вулиці людей, скільки коштує їхній look. Героїня нового ролика у свої 92 роки навіть заспівала коломийку.

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Цього разу в кадр потрапила колоритна бабуся із Самбірського району, яка довго ховала своє національне вбрання, проте тепер вирішила гордо носити його вулицями Львова. Відео з нею активно обговорюють у мережі.

Ніколас Карма запитав про look 92-річної бабусі

Блогер поцікавився, де жінка взяла таку сорочку.

"То давно. Все те, що я маю, то колись було давно польська держава. Мені вже 92 роки. Але я в тім не ходила. Сховала, і стояло", — зізналася українка.

За словами героїні нового ролика Ніколаса Карми, вона вже не ховає одягу.

Виявилося, що бабуся з Бойківщини, село Турʼє Самбірського району Львівської області. Ба більше, українка в національному вбранні вразила своїм співом коломийок.

Користувачі мережі із захопленням відреагували на голос та образ жінки:

"92 роки! Бабуся виглядає дуже гарно, квіточка".

"Побільше такого контенту. Ті "недогучі" з губами і близько не стояли поруч з такою жінкою. 92 роки. Так хочеться щоб старість в Україні була легкою".

"Бабуся справжній взірець для кожного із нас!".

"Краса, яка залишається живою через віки і століття, а люди які несуть спадщину, то більше ніж святі".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ніколас Карма "зловив" на вулицях Львова дівчину, запитавши її про вартість образу. Наразі вона ніде не працює та не навчається.

Блогер, справжнє ім'я якого Микола Бучак, купив квартиру після трьох років накопичень.

Крім того, барабанщик у Львові станцював під хіт "Teresa & Maria", який представляв Україну на Євробаченні-2024. Чоловік з гарним настроєм швидко став зіркою мережі.