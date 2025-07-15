Зберегла красу через роки: 92-річна бабуся в традиційному вбранні підкорила мережу
Львівський блогер Ніколас Карма традиційно запитував на вулиці людей, скільки коштує їхній look. Героїня нового ролика у свої 92 роки навіть заспівала коломийку.
Цього разу в кадр потрапила колоритна бабуся із Самбірського району, яка довго ховала своє національне вбрання, проте тепер вирішила гордо носити його вулицями Львова. Відео з нею активно обговорюють у мережі.
Блогер поцікавився, де жінка взяла таку сорочку.
"То давно. Все те, що я маю, то колись було давно польська держава. Мені вже 92 роки. Але я в тім не ходила. Сховала, і стояло", — зізналася українка.
За словами героїні нового ролика Ніколаса Карми, вона вже не ховає одягу.
Виявилося, що бабуся з Бойківщини, село Турʼє Самбірського району Львівської області. Ба більше, українка в національному вбранні вразила своїм співом коломийок.
Користувачі мережі із захопленням відреагували на голос та образ жінки:
- "92 роки! Бабуся виглядає дуже гарно, квіточка".
- "Побільше такого контенту. Ті "недогучі" з губами і близько не стояли поруч з такою жінкою. 92 роки. Так хочеться щоб старість в Україні була легкою".
- "Бабуся справжній взірець для кожного із нас!".
- "Краса, яка залишається живою через віки і століття, а люди які несуть спадщину, то більше ніж святі".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ніколас Карма "зловив" на вулицях Львова дівчину, запитавши її про вартість образу. Наразі вона ніде не працює та не навчається.
- Блогер, справжнє ім'я якого Микола Бучак, купив квартиру після трьох років накопичень.
Крім того, барабанщик у Львові станцював під хіт "Teresa & Maria", який представляв Україну на Євробаченні-2024. Чоловік з гарним настроєм швидко став зіркою мережі.