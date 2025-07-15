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Стиль життя

Зберегла красу через роки: 92-річна бабуся в традиційному вбранні підкорила мережу

Ніколас Карма запитав про образ 92-річної бабусі на вулицях Львова
Ніколас Карма запитав про look 92-річної бабусі | Фото: колаж Фокус

Львівський блогер Ніколас Карма традиційно запитував на вулиці людей, скільки коштує їхній look. Героїня нового ролика у свої 92 роки навіть заспівала коломийку.

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Цього разу в кадр потрапила колоритна бабуся із Самбірського району, яка довго ховала своє національне вбрання, проте тепер вирішила гордо носити його вулицями Львова. Відео з нею активно обговорюють у мережі.

Ніколас Карма запитав про look 92-річної бабусі

Блогер поцікавився, де жінка взяла таку сорочку.

"То давно. Все те, що я маю, то колись було давно польська держава. Мені вже 92 роки. Але я в тім не ходила. Сховала, і стояло", — зізналася українка.

За словами героїні нового ролика Ніколаса Карми, вона вже не ховає одягу.

Виявилося, що бабуся з Бойківщини, село Турʼє Самбірського району Львівської області. Ба більше, українка в національному вбранні вразила своїм співом коломийок.

Користувачі мережі із захопленням відреагували на голос та образ жінки:

  • "92 роки! Бабуся виглядає дуже гарно, квіточка".
  • "Побільше такого контенту. Ті "недогучі" з губами і близько не стояли поруч з такою жінкою. 92 роки. Так хочеться щоб старість в Україні була легкою".
  • "Бабуся справжній взірець для кожного із нас!".
  • "Краса, яка залишається живою через віки і століття, а люди які несуть спадщину, то більше ніж святі".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, барабанщик у Львові станцював під хіт "Teresa & Maria", який представляв Україну на Євробаченні-2024. Чоловік з гарним настроєм швидко став зіркою мережі.