"Засяяв яскравіше всіх": барабанщик зі Львова став зіркою мережі після запальних танців (відео)

Барабанщик у Львові станцював під хіт "Teresa & Maria", який представляв Україну на Євробаченні-2024. Чоловік з гарним настроєм швидко став зіркою мережі.

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Відео, яке за лічені дні набрало сотні тисяч переглядів, поділилася в TikTok користувачка з ніком yvgesha_.

Барабанщик зі Львова став зіркою мережі

Судячи з підписів, запальний танець стався на благодійному концерті просто неба. Оркестр виступав біля памʼятника Тарасу Шевченку, що неподалік Оперного театру у Львові.

"Йому сказали "СЯЙ" і він засяяв яскравіше всіх", — зазначила під відео користувачка мережі.

Українці активно коментують відео, яке набрало вже понад 450 тисяч переглядів:

"На даний момент звільнився з ЗСУ рік тому по інвалідності, після поранення і відриваюсь так само. Життя одне. Дякую лікарям шпиталю за операції, був двічі. Дякую людям, волонтерам — дали все, навіть більше. Низькій уклін вам, львів'яни".

"Як мені подобаються такі люди. Живчики".

"Так виглядає людина, яка від своєї роботи кайфує, це супер".

"Він виграв це життя!"

Хто цей чоловік та чи були його запальні танці частиною програми виступу, невідомо.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Львівський муніципальний хор "Гомін" став зіркою TikTok після відео з акапельним виконанням пісні Степана Гіги "Цей сон".

Львівський хор "Гомін", який "розірвав" мережу, долучився і до створення серіалу "Чорнобиль" від НВО у 2019 році.

Крім того, користувачі мережі, зокрема Настя Каменських та Монатик, масово знімають відео під звук хлопчика Рената про "шикарне настроєніє".