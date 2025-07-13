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Стиль життя

"Засяяв яскравіше всіх": барабанщик зі Львова став зіркою мережі після запальних танців (відео)

Барабанщик у Львові став зіркою мережі після запальних танців
Барабанщик у Львові вразив публіку своїм гарним настроєм | Фото: колаж Фокус

Барабанщик у Львові станцював під хіт "Teresa & Maria", який представляв Україну на Євробаченні-2024. Чоловік з гарним настроєм швидко став зіркою мережі.

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Відео, яке за лічені дні набрало сотні тисяч переглядів, поділилася в TikTok користувачка з ніком yvgesha_.

Барабанщик зі Львова став зіркою мережі

Судячи з підписів, запальний танець стався на благодійному концерті просто неба. Оркестр виступав біля памʼятника Тарасу Шевченку, що неподалік Оперного театру у Львові.

"Йому сказали "СЯЙ" і він засяяв яскравіше всіх", — зазначила під відео користувачка мережі.

Українці активно коментують відео, яке набрало вже понад 450 тисяч переглядів:

  • "На даний момент звільнився з ЗСУ рік тому по інвалідності, після поранення і відриваюсь так само. Життя одне. Дякую лікарям шпиталю за операції, був двічі. Дякую людям, волонтерам — дали все, навіть більше. Низькій уклін вам, львів'яни".
  • "Як мені подобаються такі люди. Живчики".
  • "Так виглядає людина, яка від своєї роботи кайфує, це супер".
  • "Він виграв це життя!"

Хто цей чоловік та чи були його запальні танці частиною програми виступу, невідомо.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, користувачі мережі, зокрема Настя Каменських та Монатик, масово знімають відео під звук хлопчика Рената про "шикарне настроєніє".