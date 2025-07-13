"Засяяв яскравіше всіх": барабанщик зі Львова став зіркою мережі після запальних танців (відео)
Барабанщик у Львові станцював під хіт "Teresa & Maria", який представляв Україну на Євробаченні-2024. Чоловік з гарним настроєм швидко став зіркою мережі.
Відео, яке за лічені дні набрало сотні тисяч переглядів, поділилася в TikTok користувачка з ніком yvgesha_.
Судячи з підписів, запальний танець стався на благодійному концерті просто неба. Оркестр виступав біля памʼятника Тарасу Шевченку, що неподалік Оперного театру у Львові.
"Йому сказали "СЯЙ" і він засяяв яскравіше всіх", — зазначила під відео користувачка мережі.
Українці активно коментують відео, яке набрало вже понад 450 тисяч переглядів:
- "На даний момент звільнився з ЗСУ рік тому по інвалідності, після поранення і відриваюсь так само. Життя одне. Дякую лікарям шпиталю за операції, був двічі. Дякую людям, волонтерам — дали все, навіть більше. Низькій уклін вам, львів'яни".
- "Як мені подобаються такі люди. Живчики".
- "Так виглядає людина, яка від своєї роботи кайфує, це супер".
- "Він виграв це життя!"
Хто цей чоловік та чи були його запальні танці частиною програми виступу, невідомо.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Львівський муніципальний хор "Гомін" став зіркою TikTok після відео з акапельним виконанням пісні Степана Гіги "Цей сон".
- Львівський хор "Гомін", який "розірвав" мережу, долучився і до створення серіалу "Чорнобиль" від НВО у 2019 році.
Крім того, користувачі мережі, зокрема Настя Каменських та Монатик, масово знімають відео під звук хлопчика Рената про "шикарне настроєніє".