"Засиял ярче всех": барабанщик из Львова стал звездой сети после зажигательных танцев (видео)

Барабанщик во Львове станцевал под хит "Teresa & Maria", который представлял Украину на Евровидении-2024. Мужчина с хорошим настроением быстро стал звездой сети.

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Видео, которое за считанные дни набрало сотни тысяч просмотров, поделилась в TikTok пользовательница с ником yvgesha_.

Барабанщик из Львова стал звездой сети

Судя по подписям, зажигательный танец произошел на благотворительном концерте под открытым небом. Оркестр выступал возле памятника Тарасу Шевченко, недалеко от Оперного театра во Львове.

"Ему сказали "СЯЙ" и он засиял ярче всех", — отметила под видео пользовательница сети.

Украинцы активно комментируют видео, которое набрало уже более 450 тысяч просмотров:

"На данный момент уволился из ВСУ год назад по инвалидности, после ранения и отрываюсь так же. Жизнь одна. Спасибо врачам госпиталя за операции, был дважды. Спасибо людям, волонтерам — дали все, даже больше. Низкий поклон вам, львовяне".

"Как мне нравятся такие люди. Живчики".

"Так выглядит человек, который от своей работы кайфует, это супер".

"Он выиграл эту жизнь!"

Кто этот человек и были ли его зажигательные танцы частью программы выступления, неизвестно.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Львовский муниципальный хор "Гомін" стал звездой TikTok после видео с акапельным исполнением песни Степана Гиги "Цей сон".

Львовский хор "Гомін", который "разорвал" сеть, присоединился и к созданию сериала "Чернобыль" от НВО в 2019 году.

Кроме того, пользователи сети, в частности Настя Каменских и Монатик, массово снимают видео под звук мальчика Рената о "шикарном настроении".