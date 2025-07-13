"Засиял ярче всех": барабанщик из Львова стал звездой сети после зажигательных танцев (видео)
Барабанщик во Львове станцевал под хит "Teresa & Maria", который представлял Украину на Евровидении-2024. Мужчина с хорошим настроением быстро стал звездой сети.
Видео, которое за считанные дни набрало сотни тысяч просмотров, поделилась в TikTok пользовательница с ником yvgesha_.
Судя по подписям, зажигательный танец произошел на благотворительном концерте под открытым небом. Оркестр выступал возле памятника Тарасу Шевченко, недалеко от Оперного театра во Львове.
"Ему сказали "СЯЙ" и он засиял ярче всех", — отметила под видео пользовательница сети.
Украинцы активно комментируют видео, которое набрало уже более 450 тысяч просмотров:
- "На данный момент уволился из ВСУ год назад по инвалидности, после ранения и отрываюсь так же. Жизнь одна. Спасибо врачам госпиталя за операции, был дважды. Спасибо людям, волонтерам — дали все, даже больше. Низкий поклон вам, львовяне".
- "Как мне нравятся такие люди. Живчики".
- "Так выглядит человек, который от своей работы кайфует, это супер".
- "Он выиграл эту жизнь!"
Кто этот человек и были ли его зажигательные танцы частью программы выступления, неизвестно.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Львовский муниципальный хор "Гомін" стал звездой TikTok после видео с акапельным исполнением песни Степана Гиги "Цей сон".
- Львовский хор "Гомін", который "разорвал" сеть, присоединился и к созданию сериала "Чернобыль" от НВО в 2019 году.
Кроме того, пользователи сети, в частности Настя Каменских и Монатик, массово снимают видео под звук мальчика Рената о "шикарном настроении".