Сохранила красоту спустя годы: 92-летняя бабушка в традиционном наряде покорила сеть

Львовский блогер Николас Карма традиционно спрашивал на улице людей, сколько стоит их look. Героиня нового ролика в свои 92 года даже спела коломыйку.

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На этот раз в кадр попала колоритная бабушка из Самборского района, которая долго прятала свой национальный наряд, однако теперь решила гордо носить его по улицам Львова. Видео с ней активно обсуждают в сети.

Николас Карма спросил об образе 92-летней бабушки

Блогер поинтересовался, где женщина взяла такую рубашку.

"Это было давно. Все то, что я имею, то когда-то было давно польское государство. Мне уже 92 года. Но я в том не ходила. Спрятала, и стояло", — призналась украинка.

По словам героини нового ролика Николаса Кармы, она уже не прячет одежды.

Оказалось, что бабушка с Бойковщины, село Турье Самборского района Львовской области. Более того, украинка в национальном наряде поразила своим пением коломыек.

Пользователи сети с восторгом отреагировали на голос и образ женщины:

"92 года! Бабушка выглядит очень красиво, цветочек".

"Побольше такого контента. Те "недогучи" с губами и близко не стояли рядом с такой женщиной. 92 года. Так хочется чтобы старость в Украине была легкой".

"Бабушка настоящий образец для каждого из нас!".

"Красота, которая остается живой через века и века, а люди которые несут наследие, то больше чем святые".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Николас Карма "поймал" на улицах Львова девушку, спросив ее о стоимости образа. Сейчас она нигде не работает и не учится.

Блогер, настоящее имя которого Николай Бучак, купил квартиру после трех лет накоплений.

Кроме того, барабанщик во Львове станцевал под хит "Teresa & Maria", который представлял Украину на Евровидении-2024. Мужчина с хорошим настроением быстро стал звездой сети.