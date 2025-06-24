Спрашивал прохожих, сколько стоит одежда: звезда украинского ТикТок за три года насобирал себе на квартиру

Львовский блогер Николас Карма (настоящее имя Николай Бучак) приобрел квартиру после трех лет накоплений. В начале полномасштабной войны он не имел сбережений и снимал только кровать в комнате.

Related video

"Я купил квартиру. И, знаете, это скорее мамина мечта, а не моя, потому что она очень хотела, чтобы у меня было свое, свой дом, свои стены. Ей было так важно это знать. Но все деньги я вкладывал в себя, в музыку, в мечту, в дело, которым живу. Я всегда рассчитывал только на себя и продюсером для себя всегда был я сам. Мой кошелек и моя вера. Я не чурался ни одной работы, делал все, что приносило деньги. Деньги нужны были не для статуса, а для мечты", — рассказал в Instagram блогер, показав кадры собственной недвижимости.

Николас Карма купил квартиру

Николас Карма признался, что в начале полномасштабной войны он совсем не имел сбережений, арендовал место под стеной в комнате. Тогда музыкант и блогер работал курьером весь день, а туда приходил только переночевать. Параллельно Карма уже снимал "Сколько стоит ваш Look" на телефон и дешевый микрофон. И через полгода это начало приносить прибыль.

"Но мой путь не про полгода. Мой путь это с 18 лет, когда я начал зарабатывать и вкладывал в себя все до копейки. Рисковал всем. Эта квартира результат десяти лет. Записывая это видео, я честно могу сказать: я горжусь собой, горжусь тем 18-летним парнем, потому что его не сломали насмешки, не задавили те, кто не верил", — говорит Николас.

Блогер подчеркнул, что заработал на квартиру благодаря труду, а не из-за рекламы, которая противоречит его принципам.

Кто такой Николас Карма

Николас Карма — украинский блогер, певец и инфлюенсер из Львова, который получил известность благодаря соцсетям и музыкальному творчеству.

Он ведет Instagram под ником @nicolas_karma_official, где имеет более 514 тыс. подписчиков, а ролики в TikTok становятся вирусными. На YouTube есть его музыкальные видео, среди них — "Женщина на миллион", "Тяжелый люкс". Он проводит перформансы, спрашивая у прохожих львовян, сколько стоит их образ ("look").

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Во время съемок очередного видео в 2024 году к Николасу Карме подошли неизвестные молодые люди. Они начали агрессивно себя вести и использовали газовый баллончик.

Блогер Николас Карма заявил о нападении во время съемок в Полтаве 5 октября 2024 года.

Кроме того, юношу, который в апреле 2024 года на площади Рынок во Львове напал на Николаса Карму, признали виновным в содеянном и оштрафовали.