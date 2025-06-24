Питав перехожих, скільки коштує одяг: зірка українського ТікТок за три роки назбирав собі на квартиру

Львівський блогер Ніколас Карма (справжнє ім'я Микола Бучак) придбав квартиру після трьох років накопичень. На початку повномасштабної війни він не мав заощаджень та знімав лише ліжко в кімнаті.

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"Я купив квартиру. І, знаєте, це скоріше мамина мрія, а не моя, бо вона дуже хотіла, щоб у мене було своє, свій дім, свої стіни. Їй було так важливо це знати. Але всі гроші я вкладав у себе, у музику, в мрію, у справу, якою живу. Я завжди розраховував тільки на себе і продюсером для себе завжди був я сам. Мій гаманець і моя віра. Я не цурався жодної роботи, робив усе, що приносило гроші. Гроші потрібні були не для статусу, а для мрії", — розповів в Instagram блогер, показавши кадри власної нерухомості.

Ніколас Карма купив квартиру

Ніколас Карма зізнався, що на початку повномасштабної війни він зовсім не мав збережень, орендував місце під стіною в кімнаті. Тоді музикант та блогер працював курʼєром весь день, а туди приходив лише переночувати. Паралельно Карма вже знімав "Скільки коштує ваш Look" на телефон і дешевий мікрофон. І через пів року це почало приносити прибуток.

"Але мій шлях не про пів року. Мій шлях це з 18 років, коли я почав заробляти і вкладав у себе все до копійки. Ризикував усім. Ця квартира результат десяти років. Записуючи це відео, я чесно можу сказати: я пишаюсь собою, пишаюсь тим 18-річним хлопцем, бо його не зламали насмішки, не задавили ті, хто не вірив", — каже Ніколас.

Блогер наголосив, що заробив на квартиру завдяки праці, а не через рекламу, яка суперечить його принципам.

Хто такий Ніколас Карма

Ніколас Карма — український блогер, співак та інфлюенсер зі Львова, який здобув популярність завдяки соцмережам та музичній творчості.

Він веде Instagram під ніком @nicolas_karma_official, де має понад 514 тис. підписників, а ролики в TikTok стають вірусними. На YouTube є його музичні відео, серед них – "Жінка на мільйон", "Тяжкий люкс". Він проводить перформанси, запитуючи у перехожих львів’ян, скільки коштує їхній образ ("look").

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Під час зйомок чергового відео у 2024 році до Ніколаса Карми підійшли невідомі молоді люди. Вони почали агресивно поводитися та використали газовий балончик.

Блогер Ніколас Карма заявив про напад під час зйомок у Полтаві 5 жовтня 2024 року.

Крім того, юнака, який у квітні 2024 року на площі Ринок у Львові напав на Ніколаса Карму, визнали винним у скоєному та оштрафували.