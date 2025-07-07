Девушка без образования и работы показала образ за 17 тысяч грн: украинцы шутят в комментариях

Известный львовский блогер Николас Карма "поймал" на улицах города девушку, спросив ее о стоимости образа. Сейчас она нигде не работает и не учится, находясь в поисках себя.

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Карма традиционно интересовался, сколько стоит одежда прохожих. На этот раз ему в руки попала девушка, которая вызвала бурные обсуждения в комментариях.

Розовое платье незнакомки стоило 6 тысяч гривен. Сумка это подарок, поэтому цены она не знает. Обувь — 2500 грн. Очки Michael Kors 8 000 грн.

На вопрос, сколько девушке лет, та ответила, что скоро будет 19.

"Я уже не учусь, там такое, предпринимательство, торговля", — сказала она, общаясь с Николасом Кармой.

Главная героиня нового ролика в поисках себя, любимого человека она не имеет.

Карма спросил, какие планы она имеет на жизнь.

"Еще не знаю точно, чем я хочу заниматься. Время покажет", — ответила девушка.

В комментариях украинцы начали жаркую дискуссию после короткого видео. Кто-то критиковал прохожую за отсутствие амбиций, ее стиль, а кто-то защищал:

"Ой, девочки. В 19 так выглядеть то ужас".

"19 лет скоро будет??????!!! Уже ни на кого не учусь?????"

"Извините, выглядит очень дешево (и я не про деньги)".

"Читая комменты, начинаешь в людях разочаровываться. Перед тем как писать гадости, загляните к себе а сердце и поищите там любовь".

"19 имеет полное право быть такой какая она есть! Она растет, развивается, ошибается, выбирает, ей только 19 люди! Я в свои 19 доила коровы и думала что весь мир это ферма".

"Люди, вы что? Ей 18! Вы много в свои 18 планировали, ставили цели? То что она выглядит взрослее, то это речь о стиле и чувстве моды. Она еще вчера ребенок. Чего вы злые такие?"

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Николас Карма (настоящее имя Николай Бучак) купил квартиру после трех лет накоплений.

Юношу, который в апреле 2024 года на площади Рынок во Львове напал на Николаса Карму, признали виновным в содеянном и оштрафовали.

Кроме того, блогер Александр Волошин, который покинул Украину летом прошлого года, прошел путь Сантьяго и планирует показать двухчасовое видео об этом.