Дівчина без освіти та роботи показала образ за 17 тисяч грн: українці жартують у коментарях

Відомий львівський блогер Ніколас Карма "зловив" на вулицях міста дівчину, запитавши її про вартість образу. Наразі вона ніде не працює та не навчається, перебуваючи в пошуках себе.

Related video

Карма традиційно цікавився, скільки коштує одяг перехожих. Цього разу йому до рук потрапила дівчина, яка викликала бурхливі обговорення в коментарях.

Рожеве плаття незнайомки коштувало 6 тисяч гривень. Сумка це подарунок, тому ціни вона не знає. Взуття — 2500 грн. Окуляри Michael Kors 8 000 грн.

На запитання, скільки дівчині років, та відповіла, що скоро буде 19.

"Я вже не навчаюсь, там таке, підприємництво, торгівля", — сказала вона, спілкуючись з Ніколасом Кармою.

Головна героїня нового ролика в пошуках себе, кохану людину вона не має.

Карма запитав, які плани вона має на життя.

"Ще не знаю точно, чим я хочу займатись. Час покаже", — відповіла дівчина.

У коментарях українці розпочали палку дискусію після короткого відео. Хтось критикував перехожу за відсутність амбіцій, її стиль, а хтось захищав:

"Ой дівчатка. В 19 так виглядати то жах".

"19 років скоро буде??????!! Вже ні на кого не навчаюсь?????"

"Вибачте, виглядає дуже дешево (і я не про гроші)".

"Читаючи коменти, починаєш в людях розчаровуватися. Перед тим як писати гадості, зазирніть до себе а серце і пошукайте там любов".

"19 має повне право бути такою яка вона є ! Вона росте, розвивається, помиляється, вибирає, їй тільки 19 люди! Я в свої 19 доїла корови і думала що весь світ це ферма".

"Люди, ви що? Їй 18! Ви багато в свої 18 планували, ставили цілі? Те що вона виглядає доросліше, то це мова про стиль і відчуття моди. Вона ще вчора дитина. Чого ви злі такі?"

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ніколас Карма (справжнє ім'я Микола Бучак) купив квартиру після трьох років накопичень.

Юнака, який у квітні 2024 року на площі Ринок у Львові напав на Ніколаса Карму, визнали винним у скоєному та оштрафували.

Крім того, блогер Олександр Волошин, який покинув Україну влітку минулого року, пройшов шлях Сантьяго та планує показати двогодинне відео про це.