"Прощались с 17-летним ангелочком": блогер Николас Карма рассказал о трагедии в семье (фото)

ДТП на Львовщине унесло жизнь молодой девушки, которая была близкой родственницей известного блогера Николаса Кармы. Автор популярной рубрики "Сколько стоит Look?" эмоционально рассказал о потере.

Известный украинский блогер поделился печальной новостью, которая на днях всколыхнула его семью, в Instagram.

В сторис Николас рассказал, что его двоюродная племянница, 17-летняя девушка, попала под колеса авто. По словам Кармы, за рулем находился нетрезвый мужчина, и спасти пострадавшую не удалось.

"В моей семье произошла очень большая беда. Мы прощались с 17-летним ангелочком, это дочь моего двоюродного брата. На нее наехали пьяные люди и убежали", — отметил он.

Блогер добавил, что инцидент произошел в его родном селе на Львовщине — Верховке. Сейчас продолжается расследование.

Реакции людей

В комментариях люди поддержали Николаса Карму и выразили свои мысли и соболезнования:

"Искренние соболезнования. Идентичная ситуация произошла с моей подругой в Стрыйском районе";

"Неописуемая боль. Светлая и вечная память. Царство небесное";

"Надеюсь нелюдей накажут. Мои соболезнования родным и близким. Я не знаю, что делал бы с теми, кто садится пьяным за руль".

На Львовщине произошло смертельное ДТП

Девушку, которая погибла от наезда автомобиля, зовут Анастасия Костив. Она училась в Самборском профессиональном колледже экономики и информационных технологий.

"Анастасия была не только добросовестной студенткой, но и открытой, отзывчивой личностью, всегда готовой помочь другим, поддержать добрым словом или улыбкой. Ее присутствие украшало наши учебные дни, и нам очень больно осознавать, что больше не услышим ее голоса. Она останется с нами — в воспоминаниях, разговорах, в той атмосфере, которую создавала своим присутствием", — написали в заметке на странице учебного заведения.

Анастасия Костив Фото: Facebook

Правоохранители о ДТП в Верховцах

Как говорится в сообщении Львовской областной прокуратуры, в ночь на 2 октября в Самборском районе 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2107" совершил наезд на несовершеннолетнюю. От полученных травм 17-летняя девушка погибла на месте.

После аварии мужчина, который был пьян, покинул место происшествия, пытаясь избежать ответственности. Правоохранители оперативно обнаружили и изъяли транспортное средство, а самого водителя разыскали и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 135 УК Украины — оставление в опасности и ч. 3 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшей.

Подозреваемому избрана строжайшая мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

