В ДТП трагически погиб актер-воин "Артист" Алексей Наконечный: что известно (фото)
Погиб 46-летний украинский актер и доброволец Алексей Наконечный с позывным "Артист". Он попал в ДТП, когда возвращался в свою часть после короткого отпуска, во время которого навещал жену и трехмесячного сына.
Жена воина Мирослава опубликовала трогательный прощальный пост в Facebook. Она пообещала написать детали прощания с защитником позже.
Погиб Алексей Наконечный
"Любимый мой! Я не верю и никогда в это не поверю! Ты навсегда будешь для нас лучшим папой и моим миром! Но теперь ты на небе. Я не знаю, как дальше без тебя! Я всегда отгоняла эти страшные мысли! Но я обещаю, что научусь и справлюсь! Ради нашего сыночка!" — написала женщина.
Актриса Ольга Сумская раскрыла детали аварии. До места назначения Алексей не доехал всего километр.
"Погиб, не доехав до части один километр. Возвращался из краткосрочного отпуска, где навещал заболевшую жену с трехмесячным сыном. Погиб в ДТП, поэтому выплат семье не положено..." — отметила Сумская, добавив карту жены воина для помощи.
О потере также сообщил председатель правления Союза морских пехотинцев Украины, военный Юрий Голодов: "Опять печальная новость — после 3,5 лет на фронте, погиб наш побратим, доброволец с февраля 2022, Наконечный Алексей, 1978 г-н".
