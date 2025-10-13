В ДТП трагически погиб актер-воин "Артист" Алексей Наконечный: что известно (фото)

Погиб 46-летний украинский актер и доброволец Алексей Наконечный с позывным "Артист". Он попал в ДТП, когда возвращался в свою часть после короткого отпуска, во время которого навещал жену и трехмесячного сына.

Жена воина Мирослава опубликовала трогательный прощальный пост в Facebook. Она пообещала написать детали прощания с защитником позже.

Погиб Алексей Наконечный

"Любимый мой! Я не верю и никогда в это не поверю! Ты навсегда будешь для нас лучшим папой и моим миром! Но теперь ты на небе. Я не знаю, как дальше без тебя! Я всегда отгоняла эти страшные мысли! Но я обещаю, что научусь и справлюсь! Ради нашего сыночка!" — написала женщина.

Алексей Наконечный воевал с 2022 года Фото: Facebook

Актриса Ольга Сумская раскрыла детали аварии. До места назначения Алексей не доехал всего километр.

"Погиб, не доехав до части один километр. Возвращался из краткосрочного отпуска, где навещал заболевшую жену с трехмесячным сыном. Погиб в ДТП, поэтому выплат семье не положено..." — отметила Сумская, добавив карту жены воина для помощи.

Алексей Наконечный Фото: Instagram

О потере также сообщил председатель правления Союза морских пехотинцев Украины, военный Юрий Голодов: "Опять печальная новость — после 3,5 лет на фронте, погиб наш побратим, доброволец с февраля 2022, Наконечный Алексей, 1978 г-н".

Алексей Наконечный Фото: Facebook

