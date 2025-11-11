"Наехала на дядю": Alyona Alyona совершила ДТП — детали инцидента

Известная украинская рэперша Alyona Alyona попала в дорожно-транспортное происшествие по дороге на вокал. Артистка призналась, что виновной в ДТП была именно она, но, к счастью, никто не пострадал.

Об инциденте исполнительница рассказала в своем Instagram. Она призналась, что не соблюла дистанцию и совершила наезд на автомобиль мужчины, который съезжал на второстепенную дорогу. По словам рэперши, столкновение было незначительным: лишь царапины на бамперах и треснувшее стекло фары. Alyona Alyona добавила, что оба водителя имели страховку, вызвали полицию и оформили все документы.

Alyona Alyona совершила ДТП

"Я делюсь с вами как своими успехами, так и неудачами. Должна была попасть на вокал, а попала в ДТП. Виновата я — совершила маленький наезд на дядю, который съезжая на второстепенную дорогу не быстро ехал. Но это моя проблема, что я не придерживалась дистанции", — пояснила певица.

Алена рассказала о ДТП Фото: Instagram

После оформления аварии у исполнительницы временно изъяли водительское удостоверение. Она отметила, что теперь ждет суда и призвала своих подписчиков быть внимательными за рулем.

"У меня забрали права, дали мне временные, будет суд — все, как надо. Поэтому соблюдайте правила безопасности и будьте внимательны на дорогах", — подчеркнула Alyona Alyona.

