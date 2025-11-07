"Могло повториться со мной": сын Константина Грубича заговорил о сестре, которая погибла в ДТП

Сын украинского телеведущего Константина Грубича Ярослав после тяжелого ранения на фронте и потери руки вспомнил трагический случай с сестрой-близнецом Ольгой в 2014 году.

После ампутации конечности юноша предположил, что смог выжить на войне благодаря чуду. Ярослав Грубич показал свой день Ангелине Пичик.

По мнению военного, тесная связь с сестрой, рожденной с ним в один день, могла повлиять на его судьбу и то, что он выжил.

"У нас сестра погибла в 2014 году. Это все также очень тяжело переживалось и могло повториться со мной, но в других условиях. Я выжил. Мы об Оле всегда помним. Хочу об этом сказать. Мне недавно ее близкая подруга сказала, что, возможно, это мой ангел и поэтому я выжил. Потому что травма была тяжелая, я был критичен. Возможно и так, потому что мы с ней были двойняшки. Пожалуй, я в какие-то такие вещи больше верю, чем не верю", — говорит сын телеведущего.

Ярослав Грубич Фото: Instagram

Дочь Константина Грубича погибла в ДТП

Как известно, дочь украинского телеведущего погибла в результате ДТП летом 2014 года. Ольга пробыла в коме несколько недель, однако ее не удалось спасти. За более чем 10 лет виновника аварии до сих пор не нашли и не наказали.

Сам Грубич убежден, что если бы он выяснил имя убийцы, то он бы убил бы этого человека, а он этого не хочет. В частности, отец предполагает, что убийца — человек "не простой".

