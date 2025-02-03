Константин Грубич съездил на могилу 17-летней дочери в ее день рождения (фото)
Сегодня, 3 февраля 2025 года, Ольге могло бы исполниться 28 лет. Ее жизнь оборвалась более 10 лет назад.
Украинский ведущий Константин Грубич съездил на могилу 17-летней дочери, которая погибла в 2014 году в результате ДТП, в ее день рождения. Обращением к своему ребенку журналист поделился в Instagram.
Сегодня, 3 февраля 2025 года, Ольге могло бы исполниться 28 лет. Ее папа съездил на могилу и почтил память погибшей, а также оставил трогательное обращение к дочери. Константин Грубич поблагодарил Ольгу, что она была в их жизни. В частности, ведущий отметил, что надеется, что когда-то они еще встретятся.
"Олюня! Спасибо, что уже 28 лет как подарила нам счастье в виде себя. Верю, что ты еще расскажешь когда-то мне много интересного, ведь ты теперь знаешь гораздо больше нас..." — обратился к дочери Константин Грубич.
Как известно, дочь украинского телеведущего погибла в результате ДТП летом 2014 года. Ольга пробыла в коме несколько недель, однако ее не удалось спасти. За более чем 10 лет виновника аварии до сих пор не нашли и не наказали.
Сам Константин Грубич убежден, что если бы он выяснил имя убийцы, то он бы, по его словам, убил бы этого человека, а он этого не хочет.
В течение 10 лет следствие так и не назвало имя убийцы девушки. Поэтому ее отец предполагает, что этот человек "не простой".
Напомним, Константин Грубич боится, что его сына мобилизуют.
Также Фокус писал о том, что Константин Грубич рассказал подробности смерти его дочери.