Константин Грубич съездил на могилу 17-летней дочери в ее день рождения (фото)

Сегодня, 3 февраля 2025 года, Ольге могло бы исполниться 28 лет. Ее жизнь оборвалась более 10 лет назад.

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Украинский ведущий Константин Грубич съездил на могилу 17-летней дочери, которая погибла в 2014 году в результате ДТП, в ее день рождения. Обращением к своему ребенку журналист поделился в Instagram.

Сегодня, 3 февраля 2025 года, Ольге могло бы исполниться 28 лет. Ее папа съездил на могилу и почтил память погибшей, а также оставил трогательное обращение к дочери. Константин Грубич поблагодарил Ольгу, что она была в их жизни. В частности, ведущий отметил, что надеется, что когда-то они еще встретятся.

"Олюня! Спасибо, что уже 28 лет как подарила нам счастье в виде себя. Верю, что ты еще расскажешь когда-то мне много интересного, ведь ты теперь знаешь гораздо больше нас..." — обратился к дочери Константин Грубич.

Константин Грубич съездил на могилу к дочери

Как известно, дочь украинского телеведущего погибла в результате ДТП летом 2014 года. Ольга пробыла в коме несколько недель, однако ее не удалось спасти. За более чем 10 лет виновника аварии до сих пор не нашли и не наказали.

Сам Константин Грубич убежден, что если бы он выяснил имя убийцы, то он бы, по его словам, убил бы этого человека, а он этого не хочет.

В течение 10 лет следствие так и не назвало имя убийцы девушки. Поэтому ее отец предполагает, что этот человек "не простой".

Напомним, Константин Грубич боится, что его сына мобилизуют.

Также Фокус писал о том, что Константин Грубич рассказал подробности смерти его дочери.