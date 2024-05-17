Константин Грубич признался, что боится, если его сына заберут в армию (видео)

55-летний Константин Грубич признался, что его самый большой страх сейчас — это если его единственного сына заберут на войну.

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Телеведущий Константин Грубич признался, что больше всего в жизни боится, что его сына Ярослава заберут на фронт. Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua "Наедине".

В частности, известно, что телеведущий имеет 27-летнего сына Ярослава, который подпадает под закон о мобилизации. В интервью журналистка поинтересовалась, не боится ли телеведущий пойти на фронт. На что Константин Грубич ответил, что если придется — он готов, но пока его признали небоеспособным .

Журналистка уточнила, не боится ли телеведущий, что мобилизуют его 27-летнего сына Ярослава, на что телеведущий признался, что очень боится этого.

"Я не знаю как его уберегать. И это я, возможно, плохой отец, пока все пути к его обереганию наталкиваются на то, с чем мы официально боремся. То есть, это что, я должен давать кому-то какую-то взятку? Что-то такое понимаете. Это его решение. Он не совсем маленький ребенок, чтобы я за него решал. Он мне этого не позволит. Но если меня спрашивают, боюсь ли я. Я этого боюсь больше всего в жизни", — сказал Грубич.

Телеведущий также отметил, что если бы у него был выбор, отправить на фронт молодых или уйти самому, он бы выбрал второй вариант.

1:12:28 Боитесь ли вы, что мобилизация может коснуться и вашей семьи?

Напомним, ранее мы писали, что в 2014 году телеведущий Константин Грубич потерял 17-летнюю дочь Ольгу. Девушка погибла в результате ДТП — ее сбила машина на пешеходном переходе. Телеведущий рассказал, каковы результаты расследования дела, которое длится уже 10 лет.