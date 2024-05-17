Костянтин Грубич зізнався, що боїться, якщо його сина заберуть в армію (відео)

55-річний Костянтин Грубич зізнався, що його найбільший страх зараз — це якщо його єдиного сина заберуть на війну.

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Телеведучий Костянтин Грубич зізнався, що найбільше в житті боїться, що його сина Ярослава заберуть на фронт. Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua "Наодинці".

Зокрема, відомо, що телеведучий має 27-річного сина Ярослава, який підпадає під закон про мобілізацію. В інтерв’ю журналістка поцікавилася, чи не боїться телеведучий піти на фронт. На що Костянтин Грубич відповів, що якщо доведеться — він готовий, але поки його визнали небоєздатним.

Журналістка уточнила, чи не боїться телеведучий, що мобілізують його 27-річного сина Ярослава, на що телеведучий зізнався, що дуже боїться цього.

"Я не знаю як його вберігати. І це я, можливо, поганий батько, наразі всі шляхи до його оберігання наражаються на те, з чим ми офіційно боремось. Тобто, це що, я маю давати комусь якогось хабаря? Щось таке розумієте. Це його рішення. Він не зовсім мала дитина, щоб я за нього вирішував. Він мені цього не дозволить. Але якщо мене питають, чи я боюся. Я цього боюся найбільше в житті", — сказав Грубич.

Телеведучий також наголосив, що якби він мав вибір, чи відправити на фронт молодих, чи піти самому, він би обрав другий варіант.

1:12:28 Чи боїтесь, що мобілізація може торкнутися і вашої родини?

Нагадаємо, раніше ми писали, що у 2014 році телеведучий Костянтин Грубич втратив 17-річну доньку Ольгу. Дівчина загинула в результаті ДТП — її збила автівка на пішохідному переході. Телеведучий розповів, які результати розслідування справи, що триває вже 10 років.