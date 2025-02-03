Костянтин Грубич зʼїздив на могилу 17-річної доньки в її день народження (фото)

Сьогодні, 3 лютого 2025, Ользі могло б виповнитися 28 років. Її життя обірвалося понад 10 років тому.

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Український ведучий Костянтин Грубич з'їздив на могилу 17-річної доньки, яка загинула 2014 року внаслідок ДТП, у її день народження. Зверненням до своєї дитини журналіст поділився в Instagram.

Сьогодні, 3 лютого 2025, Ользі могло б виповнитися 28 років. Її тато з'їздив на могилу та вшанував памʼять загиблої, а також залишив зворушливе звернення до доньки. Костянтин Грубич подякував Ользі, що вона була в їхньому житті. Зокрема, ведучий зазначив, що сподівається, що колись вони ще зустрінуться.

"Олюню! Дякую, що вже 28 років як подарувала нам щастя у вигляді себе. Вірю, що ти ще дорозказуєш колись мені багато цікавого, адже ти тепер знаєш набагато більше від нас…" — звернувся до доньки Костянтин Грубич.

Костянтин Грубич зʼїздив на могилу до доньки

Як відомо, донька українського телеведучого загинула внаслідок ДТП влітку 2014 року. Ольга пробула в комі кілька тижнів, проте її не вдалося врятувати. За понад 10 років винуватця аварії досі не знайшли та не покарали.

Сам Костянтин Грубич переконаний, що якби він зʼясував імʼя вбивці, то він би, за його словами, вбив би цю людину, а він цього не хоче.

Протягом 10 років слідство так і не назвало імʼя вбивці дівчини. Тому її батько припускає, що ця людина "не проста".

Нагадаємо, Костянтин Грубич боїться, що його сина мобілізують.

Також Фокус писав про те, що Костянтин Грубич розповів подробиці смерті його доньки.